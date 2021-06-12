Как похудеть быстро и без проблем для здоровья: советы, которые подтверждены наукой

Во время похудения важно, чтобы человек делал это безопасно и не навредил своему здоровью. Есть несколько способов, которые могут помочь избавиться от лишних килограммов и не повлиять на самочувствие.

Сократите употребления рафинированных углеводов

Один из способов быстро похудеть – уменьшить употребление сахара, крахмала или углеводов. Этого можно достичь благодаря низкому содержанию углеводов или уменьшить количество рафинированных углеводов и заменить их цельнозерновыми продуктами. Что поможет обуздать аппетит, снизить уровень инсулина и заставить похудеть.

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При низкоуглеводной диете вы будете использовать накопленный жир для получения энергии вместо углеводов. Если решите есть цельнозерновые продукты с дефицитом калорий, вам это пойдет на пользу, так как в этих продуктах много клетчатки, которая медленнее будет перевариваться. Как результат, дольше останетесь сытыми.

Обратите внимание, что долгосрочные последствия диеты с низким содержанием углеводов все еще изучаются. Чтобы определиться, как лучше похудеть, посоветуйтесь с врачом.

Ешьте белки

Употребление рекомендуемого количества белка имеет важное значение для сохранения вашего здоровья и мышечной массы при потере веса. Многие факторы влияют на количество его употребления, однако обычно среднестатистическому человеку нужно:

56 – 91 грамм в день для среднестатистического мужчины.

46 – 75 граммов в день для среднестатистической женщины.

Диеты с достаточным содержанием белка также могут помочь:

Уменьшить навязчивые мысли о еде на 60%.

Вдвое уменьшить желание перекусить поздно вечером.

Чувствовать себя сытым.

К здоровым источникам белка относятся:

• Мясо: говядина, курица, свинина, баранина.

• Рыба и морепродукты: лосось, форель и креветки.

• Яйца: целые яйца с желтком.

• Растительные белки: фасоль, бобы, киноа, темпе и тофу.



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Низкоуглеводные и листовые зеленые овощи

Не бойтесь есть больше листовых зеленых овощей. Они наполнены питательными веществами, поэтому их можно есть в очень больших количествах, не увеличивая количества калорий и углеводов.

Овощи, которые должны быть в рационе с низким содержанием углеводов или калорий:

Брокколи.

Цветная капуста.

Шпинат.

Помидоры.

Капуста Кейл.

Брюссельская капуста.

Капуста.

Мангольд.

Салат.

Огурец.

Полезные жиры

Не бойтесь есть жиры. Ваше тело все еще нуждается в полезных жирах, независимо от того, какой план питания выбрали. Оливковое масло и масло авокадо – замечательный подойдут для питания. Сливочное масло и кокосовое масло, следует употреблять только в умеренных количествах за большого содержания насыщенных жиров.

Двигайтесь

Упражнения, хотя и не являются обязательными при похудении, могут помочь это сделать быстрее. Особенно – занятия с дополнительно весом. Это поможет сжечь больше калорий и предотвратит замедлению метаболизма, является общим побочным эффектом похудения

Попробуйте ходить в спортзал 3 – 4 раза в неделю. Если вы новичок, попросите совета у тренера. Кроме этого, убедитесь, что ваш врач также знает о планах в отношении физических нагрузок.

Еще 8 советов, которые помогут быстрее похудеть

Завтракайте пищей с высоким содержанием белка. Это помочь уменьшить тягу к употреблению калорий в течение дня.

Избегайте сладких напитков и фруктовых соков. Их калории могут препятствовать снижению веса.

Пейте воду перед едой. Исследование показало, что употребление воды перед едой уменьшает потребление калорий и может быть эффективным в регулировании веса.

Ешьте растворимую клетчатку. Согласно с исследованиями, растворимые волокна могут способствовать снижению веса.

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Пейте кофе или чай. Употребление кофеина может усилить ваш метаболизм.

Ешьте цельнозерновые продукты. Они здоровее, сытнее и гораздо реже вызывают переедание, чем обработанные продукты.

Ешьте медленно. Быстрое питание со временем может привести к увеличению веса, одновременно медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес.

Здоровый сон. Сон важен по многим причинам, и плохой сон является одним из самых больших факторов риска увеличения веса.