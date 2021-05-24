Диета – это специальный рацион, разработанный по индивидуально подобранной схеме: количеству пищи, ее химическому составу, калорийностью, термообработке. За время соблюдения диет, организм регулирует поступление питательных элементов в организм, улучшает пищеварительные и обменные процессы, кровообращение, функции почек, иммунитета и других систем. Чтобы не навредить организму, важно наладить грамотный выход из диеты.

Читайте также Проверьте, как быстро вы похудеете: тест на знание эффективности диет

Пошаговая инструкция выхода из диеты



Как правильно выйти из диеты / Фото Pexels

За время потребления низкокалорийного рациона ваш организм был вынужден замедлить обмен веществ, чтобы сохранить привычную жизнеспособность. Если вы резко увеличите калорийность, вся пища пойдет на восстановление утраченной жировой массы. Учтите сколько калорий вы употребляли на диете – это поможет не переедать в первые недели после перехода на привычный рацион. Если меню в разные дни отличалось, вычислите среднее значение. В первую неделю после окончания диеты вы должны потреблять на 50 – 100 калорий больше, чем это было в период ограниченного питания. Если вы ели 800 калорий, составьте меню на 850 – 900 калорий. Питайтесь в этом диапазоне в течение недели. В течение первой недели за основу должны быть взять продукты из вашей диеты. Резко менять рацион не рекомендуется. На вторую неделю выхода из диеты увеличьте калорийность еще на 100 калорий. Старайтесь включать в рацион больше полезных и питательных продуктов (овощи, мясо, яйца, сыр, легкие фрукты). Так вы сможете съедать больше, без ущерба для веса и пищеварения. Каждую следующую неделю увеличивайте калорийность рациона еще на 100 калорий. Чем меньше калорий предусматривала ваша диета, тем длиннее будет выход из нее. Соответственно, если вы начинали с 700 – 800 калорий, чтобы дойти до минимальной нормы в 1700 – 1800 калорий, вам понадобится 2,5 месяца. Если ваше диетическое питание было особенно жестким, и вы потребляли около 500 калорий в день, то еженедельное дополнение калорийности рациона на 100 единиц может быть слишком высоким. В этом случае стоит отталкиваться от цифры в 10%. То есть в первую неделю увеличьте калорийность на 50 – 60%, вторую неделю 55 – 60% и так далее. До какой степени повышать калорийность рациона зависит от ваших данных (рост, вес, активность). Если вы чувствуете себя комфортно, а ваш вес не меняется, попробуйте остановиться на этой отметке. Постарайтесь есть белки, углеводы и жиры: они должны быть в пропорции 30 – 40 – 30 от общей калорийности. Ни в коем случае не опускайте количество жиров ниже 30 единиц, поскольку это может вызвать гормональные нарушения.

Что делать нельзя ни в коем случае, так это "набрасываться" на еду после окончания диеты. Если вы не уверены в своей силе воли, лучше даже не начинать похудения. Так вы ухудшите свой метаболизм и наберете еще больше, вместо того, чтобы приблизиться к здоровому телу.

Преимущества пошагового выхода из диеты



Добавьте в рацион больше овощей и фруктов / Фото Pexels