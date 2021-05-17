Блогерша никогда не имела проблем с лишним весом. Девушка позволяла себе есть все, что захочет, занималась танцами и вела активный образ жизни. Но в 20 лет она начала поправляться. Донья объясняет это изменением метаболизма, новым пищевым поведением и применением гормональных противозачаточных препаратов.

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Вместо домашней еды Донья выбирала доставку еды, фастфуд и сладости. Также на набор веса повлияли закуски и сладкие напитки, которые девушка заказывала в кинотеатре. Донья признается, что часто именно они были мотивацией пойти на новый фильм.

Что стало мотивацией к похудению

Донья считает себя человеком без мотивации. Блогерша рассказывает, что готова была принять себя с весом в 90 килограммов, однако в один момент осознала, что начинает избегать встреч с друзьями, поскольку стесняется своего тела. Не последнюю роль в этой истории сыграло влияние семьи, которая начала выражать беспокойство, обнаружив, что Донья начала прятать еду и заедать стресс наедине.

Последней каплей стала свадебная фотосессия: заказное платье не подошло ей по размеру. Тогда девушка всерьез задумалась о своем здоровье и решила провести карантин с пользой для тела.

Как девушке удалось сбросить вес

Когда Донья начала худеть, ее рацион состоял из тех же продуктов, что и раньше. Однако их количество резко уменьшилось. Она не зацикливалась на количестве съеденных калорий:

Если вы хотите вести здоровый образ жизни, при котором можно есть все в умеренных количествах – это возможно, хотя и очень трудно. Главное – правильно подойти к питанию и понимать, когда вы едите от скуки, а когда от голода.

За 4 месяца (с января по май 2020 года) ей удалось похудеть с 90 до 74 килограмма, а к октябрю Донья весила уже 62 килограмма.

Что советует блогерша

Питаться правильно – не значит однообразно

Любимым блюдом Доньи остаются фруктовые боулы, которые можно собрать из ингредиентов, что нравятся именно вам. Девушка считает, что есть нужно только ту пищу, которая доставляет удовольствие, ведь слепое следование советам диетологов приводит к срыву.

Кроме того, девушка считает, что любое блюдо станет лучше, если приготовить его на аэрогриле. Именно так девушка приучила себя есть больше овощей.

Следить за интервалом еды можно только перед сном

Донья не ограничивала себя в количестве потребляемых порций в день, но старалась не есть за 2 часа до сна.

Главное – понять зачем это вам

Делайте это для себя, потому что никто не сделает эту работу за вас. Нужно заставить себя встать утром и включиться в работу, – рассказывает блогерша.

Она предупреждает, что процесс похудения будет непростым, но весь этот путь стоит конечного результата.

Заниматься спортом можно и дома

Во время карантина тренажерные залы были закрыты. Но это не помешало девушке выполнять тренировки, не выходя из дома. Донья проводила 30-минутные тренировки на разные группы мышц 2 – 4 раза в неделю. Любую из них можно было пропустить, заменив на прогулку. Блогерша подчеркивает, что со спортом должно быть так же как и с питанием: выбирайте то, что нравится.

Найдите свой способ измерять прогресс

Ежедневное взвешивание только раздражали м не мотивировали блогершу к тренировкам, поэтому она завела привычку свешиваться раз в неделю.

Обратитесь за помощью

Поддержка близких так же важна для результата, как и внутренняя мотивация. Муж Доньи не осуждал ее за лишний вес и заботился о здоровье жены в процессе похудения. В течение последнего года он всячески поддерживал девушку: вместе с ней поменял и свои привычки питания, отказавшись от продуктов, которые исключила Донья.

Как сбросить 30 килограммов – Видео с канала DoniaLuvsU