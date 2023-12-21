Эксперт по сну объяснил, почему вам полезно спать голыми

Если вы любите носить теплую пижаму зимой, это может быть удобно, но совсем необязательно полезно. Кроме того, одежда может оказать заметное влияние на качество вашего сна.

Когда ночи становятся все холоднее, трудно противостоять искушению не только достать дополнительное одеяло, но и запастись очень теплыми пижамами. Однако это не лучше повлияет на ваше здоровье. А почему – рассказал эксперт по сну Сэмми Марго.

Интересно Эти вещи во время пробуждения свидетельствуют о серьезном расстройстве сна: обратите на них внимание

Как спать лучше всего?

Оказывается, температура тела играет решающую роль в определении времени вашего сна. Это связано, прежде всего, с циркадным ритмом – то есть внутренними биологическими часами, которые контролируют цикл спания и бодрствования.

А когда вы погружаетесь в глубокий сон, температура вашего тела падает. Итак, когда вы будете спать голыми, вы скорее охладитесь, и это будет сигнал для вашего тела, что пора спать. Полезно спать голыми в холодные месяцы и для тех, кто хочет побыстрее согреться под одеялом, как бы странно это ни звучало.

Некоторые исследования также свидетельствуют о том, что легкая одежда приносит большую пользу здоровью вашего сна.

Люди, которые называют себя биохакерами, уже годами используют достижения молекулярной биологии и генетики, чтобы улучшить физическое и эмоциональное здоровье, усилить скрытые способности, когнитивную производительность. Какими же способами этого можно достичь – делимся в материале

Кроме того, отсутствие одежды помогает контролировать свою температуру тела на циркадный ритм, это также может сделать вашу кожу более здоровой благодаря лучшему качеству сна.



Сон без одежды может улучшить качество отдыха / Фото Pexels

Считается, что в другие преимущества сна голышом входит также уменьшение тревоги и количества стресса, улучшение интимного здоровья и предотвращение набора веса. Удивительное отсутствие одежды во время сна может привести также к уменьшению риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Но если вы не готовы к тому, чтобы спать голыми, вы можете попробовать другой способ, который позволит вам поскорее заснуть. Как можно ближе к тому моменту, когда вы будете ложиться спать, выйдите на прогулку. Она не должна быть длинной – хватит всего 5 минут. Так вы сможете очень быстро заснуть сразу же после возвращения домой.