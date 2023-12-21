Експерт зі сну пояснив, чому для вас корисно спати голими

Якщо ви полюбляєте носити теплу піжаму взимку, це може бути зручно, проте зовсім необов'язково корисно. Окрім того, одяг може мати помітний вплив на якість вашого сну.

Коли ночі стають все холоднішими, важко протистояти спокусі не тільки дістати додаткову ковдру, але й запастися дуже теплими піжамами. Проте це не найкраще вплине на ваше здоров'я. А чому – розповів експерт зі сну Семмі Марго.

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Як спати найкраще?

Виявляється, температура тіла відіграє вирішальну роль у визначенні часу вашого сну. Це пов'язано, перш за все, із циркадним ритмом – тобто внутрішнім біологічним годинником, який контролює цикл спання та неспання.

А коли ви занурюєтеся у глибокий сон, температура вашого тіла падає. Тож коли ви спатимете голими, ви швидше охолодитеся, і це буде сигнал для вашого тіла, що настав час спати. Корисно спати голими в холодні місяці і для тих, хто хоче швидше зігрітися під ковдрою, як би дивно це не звучало.

Деякі дослідження також свідчать про те, що легкий одяг приносить більшу користь для здоров'я вашого сну.

Люди, які називають себе "біохакерами", вже роками використовують досягнення молекулярної біології та генетики, щоб покращити фізичне та емоційне здоров'я, посилити приховані здібності, когнітивну продуктивність. Якими ж способами можна цього досягти – ділимось у матеріалі

Окрім того, що відсутність одягу допомагає контролювати свою температуру тіла на циркадний ритм, це також може зробити вашу шкіру більш здоровою завдяки кращій якості сну.



Сон без одягу може покращити якість відпочинку / Фото Pexels

Вважається, що до інших переваг сну голяка входить також зменшення тривоги та кількості стресу, покращення інтимного здоров'я та запобігання набору ваги. Дивина, та відсутність одягу під час сну може призвести також до зменшення ризику серцевих захворювань та діабету 2 типу.

Але якщо ви не готові до того, щоб спати голими, ви можете спробувати інший спосіб, який дозволить вам швидше заснути. Якомога ближче до того моменту, коли ви лягатимете спати, вийдіть на прогулянку. Вона не має бути довгою – вистачить всього 5 хвилин. Та таким чином ви зможете дуже швидко заснути відразу ж після повернення додому.