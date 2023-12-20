Оказывается, от 5 до 10% людей на планете страдают от серьезного расстройства сна, мешающего им хорошо отдыхать. И некоторые симптомы после пробуждения могут свидетельствовать о том, что вы страдаете апноэ – состоянием, во время которого дыхание человека во время сна останавливается, а затем начинается снова. И это состояние нуждается в серьезном лечении.

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Депрессия

Исследования уже давно связывают сон и настроение, особенно недосыпание и депрессию. Оба заболевания имеют общие факторы риска, так что с одной проблемой может прийти и другая.

Если вы постоянно чувствуете тревожность и просыпаетесь в плохом, подавленном настроении, это может также свидетельствовать и об апноэ сна.

Болит челюсть

Скрежет зубами ночью также называют бруксизмом, и он связан с такими факторами, как стресс и апноэ. Оказывается, каждый четвертый человек, имеющий привычку слишком сильно сжимать зубы во сне, имеет апноэ.

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Первение в горле

Боль в горле – это очень распространенный симптом обычной простуды, которую очень легко подхватить зимой. Однако если у вас нет никаких других симптомов заболевания, но вы продолжаете каждое утро просыпаться с болью в горле, это может свидетельствовать о том, что он вызван совсем другими причинами.

И одним из них могут быть расстройства сна.

Сухость во рту

Храп – это не единственная причина, по которой вы можете получить боль в горле и сухость во рту. Впрочем, это может быть серьезной проблемой, ведь храп и сопение связано с ротовым дыханием.



Сухость во рту на утро может быть вызвана расстройствами сна / Фото Pexels

Сонный паралич

Сонный паралич – это состояние, во время которого вы не можете двигаться и говорить во время засыпания или пробуждения. Это может быть страшным явлением, но в большинстве своем оно безвредно, и большинство людей не чувствуют его больше, чем раз или два за всю жизнь.

Но если вы довольно часто получаете сонный паралич, это может свидетельствовать о наличии обструктивного апноэ во сне.