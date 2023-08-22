3 мифа о сыре, в которые вы до сих пор верите

Многие любят сыр и добавляют его в свой рацион, и некоторые факты, которые вы знаете об этом продукте, на самом деле неправдивы. Убедитесь, что вы выбираете сыр, который лучше повлияет на ваше здоровье.

Сыр является отличным источником белка и кальция, но кроме этих полезных веществ, в нем также немало насыщенных жиров и соли. Если вы будете употреблять сыр чрезмерно, это может привести к негативным последствиям для здоровья. Впрочем, вред сыра может быть преувеличен, и многие мифы об этом продукте уже развенчали ученые.

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Вы должны полностью отказаться от сыра

На самом деле, вам не нужно полностью отказываться от сыра, даже несмотря на то, что он действительно может повысить уровень холестерина в оранизме. Впрочем, если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, вам следует употреблять сыры с высоким уровнем жира умеренно.

Всего 30 граммов сыра могут обеспечить 7% от дневной нормы калорий, а в порции чеддера больше соли, чем в пачке чипсов, следите за тем, чтобы порции сыра были небольшими.

Если же вы хотите получить больше кальция и белка, которыми богат сыр, кроме этого продукта вы можете начать есть больше нежирного йогурта, рыбных консервов, тофу, фасоли и чечевицы.

Сыр нужен для сохранения крепости костей

Сыр действительно является отличным источником кальция – всего одна порция чеддера может обеспечить более четверти суточной потребности в этом веществе. Впрочем, другие молочные продукты также богаты кальцием и одновременно содержат гораздо меньше соли и жира.



Сыр содержит много соли и кальция / Фото Pexels

Но в сыре есть небольшое количество витамина D, который является жирорастворимым и помогает усваивать кальций из пищи. Некоторые другие молочные продукты, которые не являются жирными, не содержат достаточно этого витамина, и вы не получите от них такой пользы. Впрочем, яйца, обогащенные злаки и жирная рыба могут стать отличным источником как витамина D, так и кальция.

Козьий сыр полезнее коровьего сыра

Мягкий козьий сыр содержит примерно 26 граммов жира на 100 граммов – это столько же, сколько в сыровых бри и эдаме, и является не менее соленым, чем сыр из коровьего молока. Козьий жир действительно считается продуктом с высоким содержанием жира, поэтому он не будет более диетическим на сыр из коровьего молока.

Впрочем, козий творог лучше подойдет для людей, имеющих непереносимость лактозы.