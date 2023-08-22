3 міфи про сир, у які ви досі вірите

Чимало людей полюбляють сир та додають його до свого раціону, та деякі факти, які ви знаєте про цей продукт, насправді неправдиві. Переконайтеся, що ви обираєте той сир, що найкраще вплине на ваше здоров'я.

Сир є чудовим джерелом білка та кальцію, та окрім цих корисних речовин, у ньому є також чимало насичених жирів та солі. Якщо ви вживатимете сир надмірно, це може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Втім, шкода сиру може бути перебільшеню, і чимало міфів про цей продукт вже розвінчали вчені.

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Ви повинні повністю відмовитися від сиру

Насправді вам не потрібно повністю відмовлятися від сиру, навіть попри те, що він справді може підвищити рівень холестерину в оранізмі. Втім, якщо ви маєте проблеми з серцево-судинною системою, вам варто вживати сири з високим рівнем жиру помірно.

Всього 30 грамів сиру можуть забезпечити 7% від денної норми калорій, а у порції чеддера більше солі, ніж у пачці чипсів, тож слідкуйте за тим, щоб порції сиру були невеликими.

Якщо ж ви прагнете отримати більше кальцію й білка, на які багатий сир, окрім цього продукту ви можете почати їсти більше нежирного йогурту, рибних консерв, тофу, квасолі та сочевиці.

Сир потрібен для збереження міцності кісток

Сир і справді є чудовим джерелом кальцію – всього одна порція чеддера може забезпечити понад чверть добової потреби у цій речовини. Втім, інші молочні продукти так само багаті на кальцій та водночас містять набагато менше солі та жиру.



Сир містить багато солі та кальцію / Фото Pexels​

Та у сирі є невелика кількість вітаміну D, який є жиророзчинним та допомагає засвоювати кальцій з їжі. Деякі інші молочні продукти, які не є жирними, не містять вдосталь цього вітаміну, і ви не отримаєте від них такої користі. Втім, яйця, збагачені злаки та жирна риба можуть стати чудовим джерелом як вітаміну D, так і кальцію.

Козячий сир корисніший за коров'ячий

М'який козячий сир містить приблизно 26 грамів жиру на 100 грамів – це стільки ж, скільки у сирові брі та едамі, і є не менш солоним за сир з коров'ячого молока. Козячий жир насправді вважається продуктом з високим вмістом жиру, тож він не буде більш дієтичним на сир з коров'ячого молока.

Втім, козячий сир краще підійде для людей, які мають непереносність лактози.