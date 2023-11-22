Конечно, все люди знают, как чувствуется голод – он может повлечь за собой не только урчание в животе, но и резкую головную боль. Но если вы продолжаете чувствовать голод даже после того, как только поели, стоит выяснить причину. Доктор медицинских наук Дженнифер Гилберт поделилась несколькими возможными факторами, которые могут влиять на ваш голод.

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Вы недостаточно спите

В следующий раз, когда вы потянетесь к какой-нибудь закуске, спросите себя, не чувствуете ли вы дрему. Нормальный дневной сон – это примерно 7 – 9 часов в сутки, и если вы спите меньше, это может привести к кратковременному всплеску грелина, который повышает аппетит.

Кроме того, одно из исследований в ‌ Journal of Lipid Research показало, что ограничение сна в течение четырех дней подряд приводит к тому, что люди начинают по-разному метаболизировать пищу и остаются голодными даже после ее приема.

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Вы обезвожены

Многие люди начинают ощущать вялость и головокружение и думают, что им нужна еда, но на самом деле они путают голод с жаждой.

– поделился диетолог Бонни Тауб-Дикс.

Хорошее начало для достаточной гидратации – потреблять 8 стаканов воды в день, и если вы живете в жарком климате, вам может понадобиться больше жидкости. Итак, когда вы снова почувствуете необычный голод, попробуйте сначала сделать глоток воды, а уже потом искать перекус.



Пить воду в течение дня очень важно / Фото Pexels

Вам скучно

Если вы смотрите телевизор и замечаете за собой, что вы бездумно тянетесь к закускам, подумайте над тем, что едите не из-за голода, а из-за скуки. Одно из исследований показало, что участники чаще едят в периоды скуки, тревоги и депрессии, чем во время положительных эмоций.

Как решение попробуйте пойти на прогулку или поговорить с друзьями, когда почувствуете голод из-за скуки.