Сливы – это плоды, которые очень богаты питательными веществами, минералами и витаминами. Поэтому не медлите добавить их в свой рацион осенью, когда вашему иммунитету и организму особенно важно потреблять здоровую пищу. О главных преимуществах слив для здоровья рассказала эксперт Брианна Эллиот.

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Может облегчить запоры

Как слива, так и чернослив известны своей способностью уменьшать запора и помогать в пищеварении. Частично это связано с большим количеством клетчатки, содержащейся в этих фруктах – всего в одном черносливе обнаруживается 1 грамм этого вещества.

Клетчатка, содержащаяся в сухофрукте, в основном нерастворима, а это означает, что она не смешивается с водой. Кроме того, в сливах также содержится и сорбит – сахарный спирт с естественным слабительным эффектом.

Впрочем, учитывайте и то, что употребление слишком большого количества чернослива может привести к неприятным последствиям, в частности диарее. Чтобы избежать этого, старайтесь не есть больше 44 – 87 граммов в день.

Богата антиоксидантами

Если вы ищете фрукты, которые помогут снизить воспаление в организме, то вам точно следует обратить внимание на сливу. Этот плод также может оградить клетки от повреждения свободными радикалами.

Особенно много в сливах полифенольных антиоксидантов, которые также положительно влияют на здоровье костей и даже могут снизить риск заболевания диабетом и сердечными болезнями.



В сливе есть немало полезных веществ / Фото Pexels

Снижают уровень сахара в крови

Сливы, невзирая на то, что содержат достаточно много углеводов, не вызывают существенного повышения уровня сахара после потребления. Дело в том, что сливы повышают уровень гормона адиронектина, а он необходим как раз для регуляции уровня сахара в крови.

Кроме того, полезна в этом также и клетчатка, которую можно найти в плодах. Конкретно это вещество замедляет скорость, с которой тело поглощает углеводы.