Иногда мы относимся к шоколаду с особой осторожностью, поскольку он все же принадлежит к сладостям, которые плохо влияют на нашу кожу, зубы и аппетит. Однако, шоколад все же может приносить пользу. Об этом рассказала шеф-повар Института кулинарного образования Эбби Гелман.

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Богат антиоксидантами

Шоколад содержит немало флавоноидных антиоксидантов, положительно влияющих на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показали, что эти флавоноиды защищают от повреждения слизистой артерий. Они также предотвращают слипание тромбоцитов и образование тромбов. Для максимальной пользы выбирайте темный шоколад с высоким содержанием какао (70-85%).

Борется с воспалением

Эбби Гелман рассказала, что шоколад содержит аргинин – аминокислоту, которая нужна для выработки оксида азота. Он вызывает расширение кровеносных сосудов, а затем помогает регулировать воспаление и кровяное давление.



Шоколад содержит много полезных свойств.

Улучшает здоровье сердца

"Шоколад содержит небольшое количество ситостерина и стигмастерина, являющиеся растительными стеролами", – объяснила Эбби Геллман.

Эти растительные стеролы помогают убрать "плохой" холестерин и ингибируют его всасывание. Соответственно, это способствует улучшению липидного профиля крови.

Полезен для диабетиков

Исследование показали, что у людей с диабетом 2 типа, потреблявших умеренное количество темного шоколада, было более низкое кровяное давление и уровень сахара в крови по сравнению с теми, кто ел белый шоколад.

Дает чувство сытости

Шоколад содержит клетчатку, жир и белок, поэтому может помочь почувствовать сытость. А еще шоколад вызывает удовольствие, поэтому его полезно употреблять для улучшения настроения.