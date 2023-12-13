Квашеная капуста – пища долгожителей: что известно о ее полезных свойствах

Вы точно слышали о том, что квашеная капуста очень полезна для нашего организма. Она не только улучшает общее состояние микрофлоры кишечника, но и оказывает положительное влияние на работу мозга.

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала в своем инстаграмме о пользе квашеной капусты, которую называют "скорой" от всех бед или едой долгожителей.

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По ее словам в квашеной капусте содержатся полезные молочнокислые бактерии (лактобактерии), которые способны омолаживать микробиом стареющего кишечника. Суперпродукт также имеет два вида клетчатки – растворимую и нерастворимую. Растворимая поглощает все вредное (сорбент), а нерастворимая способствует лучшей моторике кишечника и является пребиотиком, питающим полезные бактерии.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Квашеная капуста содержит много витамина С в L-форме, а это значит, что он мгновенно усваивается в нашем организме. Также капуста улучшает усвоение белковых блюд (яйца, мясо, рыба, бобовые, грибы).

Диетолог рассказала, что ценность капусты еще больше повысится, если к ней добавить ягодки калины или их сок. Врач отмечает, что капуста улучшит состояние не только желудка и кишечника, но и мозга, который будет работать гораздо лучше. К салату также можете добавить зелени (петрушку, например), тогда салат станет еще более полезным.



Квашеная капуста очень полезна / Фото Pexels

Оксана Скитылинская отмечает, что сочетание квашеной капусты с ягодами калины и зеленью поможет лучше выделяться ферментам для пищеварения. Такой салат способен уменьшить воспаление в организме и полезен людям с хроническими, аутоиммунными болезнями, ожирением или онкозаболеваниями. Очень полезно употреблять квашеную капусту пожилым людям, поскольку она способствует синтезу коллагена.

Увеличивая запас коллагена в своем организме, вы улучшаете состояние волос, кожи, ногтей, костей, суставов и мышц. Вы можете добавить всего несколько продуктов в свой рацион, которые будут помогать поддерживать естественную выработку коллагена. Больше информации читайте в материале.