Квашена капуста – їжа довгожителів: що відомо про її корисні властивості

Ви точно чули про те, що квашена капуста є дуже корисною для нашого організму. Вона не лише покращує загальний стан мікрофлори кишківника, але й позитивно впливає на роботу мозку.

Дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла у своєму інстаграмі про користь квашеної капусти, яку називають "швидкою" від всіх бід чи їжею довгожителів.

Читайте також Гранатовий сік може бути кориснішим, ніж ви уявляєте: чому його варто пити

За її словами у квашеній капусті містяться корисні молочнокислі бактерії (лактобактерії), які здатні омолоджувати мікробіом кишківника, який старіє. Суперпродукт також має два види клітковини – розчинну та нерозчинну. Розчинна поглинає все шкідоливе (сорбент), а нерозчинна сприяє кращій моториці кишківника і є пребіотиком, який живить корисні бактерії.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Квашена капуста має багато вітаміну С у L-формі, а це означає, що він миттєво засвоюється в нашому організмові. Також капуста покращує засвоєння білкових страв (яйця, мʼясо, риба, бобові, гриби).

Дієтологиня розповіла, що цінність капусти ще більше підвищиться, якщо до неї додати ягідки калини або ж їхній сік. Лікарка зазначає, що капуста покращить стан не лише шлунку й кишківника, але й мозок, які будуть працювати набагато краще. До салату також можете додати зелені (петрушку, до прикладу), тоді салат стане ще кориснішим.



Квашена капуста є дуже корисною / Фото Pexels

Оксана Скиталінська зазначає, що поєднання квашеної капусти з ягодами калини та зеленню допоможе краще виділятися ферментам для травлення. Такий салат здатен зменшити запалення в організмі та є корисним для людей з хронічними, аутоімунними хворобами, ожирінням чи онкозахворюваннями. Дуже корисно вживати квашену капусту людям літнього віку, оскільки вона сприяє синтезу колагену.

Збільшуючи запас колагену у своєму організмі, ви покращуєте стан волосся, шкіри, нігтів, кісток, суглобів та м’язів. Ви можете додати всього кілька продуктів у свій раціон, які допомагатимуть підтримувати природне вироблення колагену. Більше інформації читайте в матеріалі.