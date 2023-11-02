Сладкие продукты содержат много калорий, а потребление сахара в избытке приводит к резистентности к инсулину, предшественнику диабета 2 типа, ожирению печени, болезням сердца и увеличению веса.
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Сладкие хлопья и протеиновые батончики – самые плохие продукты с высоким содержанием сахара. Их следует избегать, если вы хотите похудеть. Они содержат много нездоровых жиров, рафинированных углеводов, способствующих скоплению жира на животике.
Сладкие хлопья
Хлопья имеют очень высокое содержание сахара и низкую пищевую ценность. Диетологиня Дана Ханнесс говорит, что в этом продукте нет клетчатки, белка, поэтому организму нужно мало усилий для переваривания, поэтому калории почти не сжигаются.
Также нанести вред вашему метаболизму могут сладкие каши, особенно те, которые мы покупаем в пакетиках. Да, это завтрак быстрого приготовления, впрочем он совершенно бесполезен.
Также диетологиня говорит, что когда вы едите высокопереработанный сахар, ваш организм начнет увеличивать вес. Рекомендуемая норма сахара составляет 24 грамма, а одна порция хлопьев содержит 19,8 грамма сахара.
Начиная свое утро со сладкого, вы с большой вероятностью потянетесь к сладким продуктам в течение дня и автоматически превзойдете дневную норму сахара.
Протеиновые батончики
Вам может показаться это странным, но да, протеиновые батончики могут привести к накоплению жира.
"Протеиновые батончики с высоким содержанием добавленного сахара содержат пустые калории без питательной пользы. Большинство калорий поступает из этих простых сахаров, а не из сложных углеводов", – рассказала эксперт по питанию Лори Уокер.
Она добавила, что сахар в протеиновых батончиках может привести к проблемам с пищеварением, таким как газы, вздутие живота и воспаление. Протеиновые батончики содержат вредные жиры, такие как трансжиры или насыщенные жиры, плохо влияющие на снижение веса.