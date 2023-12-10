Независимо от того, посещаете ли вы местную ярмарку или готовите глинтвейн дома, это один из главных праздничных напитков. И оказывается, он может не только согреть вас, но и принести некоторые преимущества для здоровья. О том, чем полезен горячий глинтвейн, рассказала врач Дебора Ли.

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Чем полезен глинтвейн

Конечно, если употреблять любой алкоголь в слишком больших количествах, это не повлияет хорошо на ваше здоровье. Впрочем, если пить глинтвейн нечасто, он действительно может принести определенную пользу сердечно-сосудистому здоровью.

Вам уже наверняка приходилось слышать, что употребление красного вина может повлиять на уровень холестерина: уменьшить "плохой" холестерин и увеличить уровень "хорошего". Но в European Journal of Clinical Nutrition опубликовали исследование, которое может это подтвердить. Потребление красного вина женщинами в умеренных количествах может привести к повышению хорошего холестерина на 11 – 16%.



Глинтвейн может помочь снизить уровень холестерина / Фото Pexels

Впрочем, не стоит надеяться, что глинтвейн поможет снизить высокий уровень холестерина – конкретных доказательств этого пока не существует. Несмотря на то, что некоторые исследования уже показали, что красное вино может предпочесть, они связаны с содержанием алкоголя, а не конкретными ингредиентами, содержащимися в напитке.

Имейте в виду, что в красном вине также содержатся и антиоксиданты и полифенольные соединения, которые также положительно влияют на здоровье сердца. Специи, которые используют для приготовления напитка, могут улучшить уровень вашего артериального давления.

Например, в гвоздике, которую почти всегда используют в напитке, содержится много антиоксидантов, обладающих противовоспалительными свойствами, а бадьян может оказывать положительное влияние на регуляцию артериального давления.