Завтрак – самый важный прием пищи за день. Утренняя еда – это топливо для организма, она повышает нашу энергию и бодрость.

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Диетология Даниэль Леви-Волинс отмечает, что мы должны с утра получить достаточное количество белков, жиров и углеводов. Половину нашей тарелки должны составлять овощи и фрукты, другую половину белок и цельнозерновые продукты.

Чтобы ваш мозг был в тонусе, добавьте к завтраку следующие продукты:

Ягоды содержат флавоноиды, связанные с более медленными темпами снижения когнитивных функций.

Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые защищают и укрепляют когнитивные функции.

Слоеная зелень содержит питательные вещества, улучшающие работу мозга, такие как бета-каротин, витамин К и фолиевая кислота.

Яйца являются отличным источником холина, который улучшает здоровье мозга на протяжении всей жизни, но содержится только в желтках.

Орехи содержат белок, а грецкие орехи – огромное количество омега-3.

Помимо улучшения когнитивных функций эти продукты содержат белок и питательные вещества, необходимые для хорошего самочувствия в течение дня. Согласно одному исследованием, эти продукты для мозга могут способствовать психическому здоровью, поэтому они заставят вас чувствовать себя лучше в целом.