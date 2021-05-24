Помогает ли бег похудеть: ответ экспертов

Бег входит в число самых эффективных и доступных тренировок. Из-за этого большое количество людей регулярно выходит на пробежки или использует для этого специальные спортивные тренажеры. Но действительно ли бег помогает похудеть и поддержать вес? Разберемся!

Эксперты всего мира до сих пор спорят о пользе бега для похудения. Дело в том, что каждый организм требует индивидуального подхода к сожжению жира: для одних бег сработает, для других – придется позаботиться о дополнительных нагрузках и диете. Впрочем, пока вы не попробуете испытать эту практику на себе, не узнаете насколько эффективен бег именно для вас.

К теме Ходьба или бег: что на самом деле полезнее для сердца и эффективнее для похудения

Есть несколько факторов, от которых зависит ваш результат. Телосложение, наследственность, пол, вес, возраст, режим питания. Несомненно, бег принесет пользу, как минимум тем, что поможет повысить выносливость и снизит уровень гормона стресса.

Сколько надо бегать, чтобы похудеть

Это, опять же, зависит от ваших индивидуальных параметров и исходных данных. К тому же вряд ли удастся добиться мгновенного результата без коррекции питания.

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальное время пробежки – 45 минут в день, другая, более реалистичная схема, предусматривает 30 минут пробежки 3 раза в неделю.

Не только бег

С помощью одного лишь бега действительно можно похудеть, вот только так вы сбросите не только жировую массу, но и мышцы. Это не особо полезно для здоровья, поэтому соедините пробежки с силовыми тренировками и обеспечьте диетический рацион.

Как правильно бегать, чтобы похудеть

Лучше всего подходят высокоинтенсивные тренировки, которые охватывают спринт, бег по холмам или лестнице. Это гораздо эффективнее, чем тренировки средней интенсивности.

К теме Невролог назвал упражнение, которое быстро улучшает работу мозга

Можно ли есть перед бегом

Есть перед тренировкой нужно минимум за час. Идеально – за 3 – 4 часа. Таким образом организм успеет переварить пищу и отправить часть энергии в кровоток для дальнейшего развития мышц.

За полчаса до тренировки лучше сработают быстрые углеводы, поскольку они помогут поднять уровень сахара в крови, а также устранят голод во время пробежки. Все это – полезно для соблюдения устойчивого темпа бега.