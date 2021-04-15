Ходьба или бег: что на самом деле полезнее для сердца и эффективнее для похудения
Ходьба и бег – это прекрасные виды активности для сердца и сосудов. Трудно сказать, что из этого лучше без учета индивидуальных потребностей человека. Сегодня попробуем проанализировать различные сценарии и поможем подобрать самый полезный и эффективный вариант для вас.
Источник:Healthline
Если вы хотите сжечь больше калорий или похудеть – вам поможет бег. В то же время быстрая ходьба имеет множество других преимуществ для вашего здоровья. Подробнее о них – далее.
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Что лучше для сердца
И бег, и ходьба одинаково полезны для сердца / Фото Pexels
Ходьба и бег – это аэробные сердечно-сосудистые или, как их еще называют, "кардио" нагрузки. Среди их преимуществ:
- быстрое похудение и поддержание здорового веса;
- повышение выносливости;
- улучшение иммунной системы;
- уменьшение симптомов хронических заболеваний;
- укрепление сердца;
- положительное влияние на продолжительность жизни.
Сердечно-сосудистые упражнения также полезны для вашего психического здоровья. Исследования говорят, что лишь 30 минут упражнений средней интенсивности 3 раза в неделю, уменьшают тревогу и депрессию, улучшают настроение и самооценку.
Что все-таки лучше
Выбирайте бег, если хотите похудеть / Фото Pexels
Быстрая ходьба во многом демонстрирует те же преимущества, что и бег, но последний помогает сжечь вдвое больше калорий. Если ваша цель – быстрое похудение, однозначно выбирайте бег.
Если вы новичок в этой сфере и не можете преодолевать больших дистанций на высоких скоростях, начните с ходьбы. Длительные прогулки приведут вас в форму, и после этого вы можете переходить на следующий уровень.
Как ходить, чтобы похудеть
Быстрая ходьба против бега
Быстрая ходьба – это ориентировочно 6 – 7 километров в час и больше. Ее главная цель – ускорить пульс. При этом вы сожжете такое же количество калорий, как и при беге.
Для того, чтобы получить максимальный эффект – корректируйте темп: набирайте скорости в течение двух минут, затем замедляйте движение.
Ходьба с отягчающими жилетом
Такая ходьба может увеличить количество сожженных калорий. Чтобы не перегрузить тело, надевайте жилет, который не превышает 5 – 10% от вашей общей массы.
Если вы ищете альтернативный способ похудеть или привести мышцы в тонус, попробуйте совместить жилет с интервальным типом быстрой ходьбы, а также прогуливаться с легкими гантелями в каждой руке.
Ходьба вверх
Подъем в горы такой же эффективный, как и бег / Фото Pexels
Подъем в горы тоже помогает сжечь такое же количество калорий, как и бег. Для этого достаточно найти холмистую местность или идти под наклоном на беговой дорожке.
Преимущества и риски
Несмотря на то, что бег – это эффективно и полезно, он является более травматичным. Со временем он может привести к:
- Стресс-перелому.
- Поражению колена.
- Воспалению ахиллова сухожилия.
- Травмы задних мышц бедра.
- Воспалению надкостницы.
- Воспалению тазовых органов.
Риск травмирования у бегунов составляет 20 – 70%, тогда как у людей, предпочитающих бег, этот фактор практически отсутствует.
Что мы выяснили
Любая активность лучше, чем ее отсутствие / Фото Pexels
- Как ходьба, так и бег – эффективные формы кардионагрузок.
- Если ваша цель – поддержание здоровья сердца – подойдет любой тип активности. Если вы хотите получить видимый эффект, занимайтесь выбранным упражнением хотя бы 3 раза в неделю.
- Ходьба – лучший выбор для новичков, которые только приходят в форму.
- Если ваша цель – похудение или сожжение калорий – попробуйте бегать.
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