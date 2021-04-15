И бег, и ходьба одинаково полезны для сердца / Фото Pexels

Если вы хотите сжечь больше калорий или похудеть – вам поможет бег. В то же время быстрая ходьба имеет множество других преимуществ для вашего здоровья. Подробнее о них – далее.

Сердечно-сосудистые упражнения также полезны для вашего психического здоровья. Исследования говорят, что лишь 30 минут упражнений средней интенсивности 3 раза в неделю, уменьшают тревогу и депрессию, улучшают настроение и самооценку.

Ходьба и бег – это аэробные сердечно-сосудистые или, как их еще называют, "кардио" нагрузки . Среди их преимуществ:



Выбирайте бег, если хотите похудеть / Фото Pexels

Быстрая ходьба во многом демонстрирует те же преимущества, что и бег, но последний помогает сжечь вдвое больше калорий. Если ваша цель – быстрое похудение, однозначно выбирайте бег.

Если вы новичок в этой сфере и не можете преодолевать больших дистанций на высоких скоростях, начните с ходьбы. Длительные прогулки приведут вас в форму, и после этого вы можете переходить на следующий уровень.

Как ходить, чтобы похудеть

Быстрая ходьба против бега

Быстрая ходьба – это ориентировочно 6 – 7 километров в час и больше. Ее главная цель – ускорить пульс. При этом вы сожжете такое же количество калорий, как и при беге.

Для того, чтобы получить максимальный эффект – корректируйте темп: набирайте скорости в течение двух минут, затем замедляйте движение.

Ходьба с отягчающими жилетом

Такая ходьба может увеличить количество сожженных калорий. Чтобы не перегрузить тело, надевайте жилет, который не превышает 5 – 10% от вашей общей массы.

Если вы ищете альтернативный способ похудеть или привести мышцы в тонус, попробуйте совместить жилет с интервальным типом быстрой ходьбы, а также прогуливаться с легкими гантелями в каждой руке.

Ходьба вверх



Подъем в горы такой же эффективный, как и бег / Фото Pexels Подъем в горы тоже помогает сжечь такое же количество калорий, как и бег. Для этого достаточно найти холмистую местность или идти под наклоном на беговой дорожке. Преимущества и риски Несмотря на то, что бег – это эффективно и полезно, он является более травматичным. Со временем он может привести к: Стресс-перелому.

Поражению колена.

Воспалению ахиллова сухожилия.

Травмы задних мышц бедра.

Воспалению надкостницы.

Воспалению тазовых органов.​ Риск травмирования у бегунов составляет 20 – 70%, тогда как у людей, предпочитающих бег, этот фактор практически отсутствует. Что мы выяснили