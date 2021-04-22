Всем известно, что физические нагрузки – это залог здоровья мозга, а регулярная активность помогает генерировать новые нейроны в гиппокампе и совершенствовать участки, которые отвечают за память, обучение и эмоции. Но когда речь заходит о различных типах тренировок, существует ли одно упражнение, которое считается самым лучшим для мозга?

Конечно, любая активность полезна для сердца, обмена веществ, давления и мышц. И, как любят говорить эксперты по здоровому образу жизни, самым здоровым упражнением является то, которое приносит вам удовольствие. Но что думают на этот счет медики?

Читайте также Ходьба или бег: что на самом деле полезнее для сердца и эффективнее для похудения

Неврологи утверждают, что заметный эффект на деятельность мозга осуществляют ноги человека. Это подтверждают и исследования. Бег, особенно с отягощением, направляет сигналы, которые имеют решающее значение для производства здоровых нервных клеток.

Еще одно исследование 2015 года с участием 324 здоровых женщин-близнецов из разной физической подготовкой показало, что крепкие ноги уменьшают интенсивность возрастных когнитивных нарушений.

Поэтому, неврологи рекомендуют выбирать бег по лестнице.

Что делает бег по лестнице особенно полезным

Эксперты отмечают, что аэробные нагрузки (кардио упражнения) эффективны для мозга, поскольку они увеличивают частоту сердечных сокращений, а значит, перекачивают больше кислорода к центру.

Как долго стоит бегать по лестницам

По словам неврологов, любая продолжительность пробежки является эффективной для здоровья мозга и улучшения его когнитивных функций. Поэтому конкретное время должно устанавливаться в соответствии с вашими возможностями, уровнем подготовки и привычками.

Вы можете завершить тренировку, когда заметили, как увеличился ваш пульс (это можно проследить с помощью специальных трекеров), или же остановиться, когда вы задыхаетесь. Даже короткий пеший подъем способен продемонстрировать невероятный эффект, поэтому главное – начать!