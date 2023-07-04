Эксперты убеждены, что одним из самых лучших для физического здоровья видов спорта является плавание. И лето – лучшее время, чтобы наконец-то начать им заниматься. Вы, вероятно, и не догадывались, однако плавание может не только помочь похудеть, но и улучшить психическое состояние и наладить сон.

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Чем полезно плавание

Врачи советуют людям в возрасте от 19 до 64 лет заниматься умеренной аэробикой или другими спортивными упражнениями хотя бы 150 минут в неделю. Плавание – один из самых простых способов, которым вы можете поддерживать свои мышцы сильными и гибкими.

Этот вид спорта обеспечивает тренировку всего тела, ведь во время плавания человек должен сгибать локти, колени, напрягать мышцы рук, ног и живота. Кроме того, эта привычка может помочь вам, если вы страдаете от проблем с сердечно-сосудистой системой. Кардиотренировки вовлекают сердце, легкие и кровеносную систему.

Последние исследования показали, что мужчины пловци гораздо меньше подвержены смертности от всех причин, чем те, кто ведут малоподвижный образ жизни. Также плавание может снизить артериальное давление, увеличить емкость легких и улучшить контроль дыхания. Это может быть полезным для людей, страдающих астмой.



Плавание помогает укрепить сердечно-сосудистую систему / Фото Pexels​

Кроме того, плавание – это также один из немногих видов спорта, который рекомендован и полезен беременным. Вода легко удерживает дополнительный вес и облегчает боль в животе и суставах. Но если вы никогда раньше не занимались плаванием, следует сначала проконсультироваться с врачом о новой деятельности.

Вы могли и не подозревать, но занятие этим видом спорта уменьшает симптомы рассеянного склероза. Участники эксперимента в течение 20 недель занимались плаванием и заметили не только улучшение памяти, но и уменьшение усталости и депрессии.

Попытаться заниматься плаванием следует и людям, страдающим бессонницей и перепадами настроения. Исследования показали, что этот спорт помогает улучшить общее психическое состояние и нормализовать график сна.