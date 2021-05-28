Как повысить иммунную систему за 24 часа

Иммунитет – не отдельный орган, а целая система, которая работает 24 часа в сутки. Из-за такого активного графика работы, он может перегружаться и выходить из строя. Чтобы предотвратить это, следует принимать профилактические меры для поддержания иммунной системы не только при первых симптомах насморка, но в дни, когда ничто не намекает на болезнь.

Взрослые люди болеют гриппом 2 – 3 раза в год. Если это случается чаще – добавьте в свое расписание физическую активность, сбалансируйте рацион и высыпайтесь. Эти простые шаги помогут вам контролировать состояние иммунитета и даже прокачивать его.

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Вода с лимоном



Польза воды с лимоном / Фото Unsplash

Начните день со стакана теплой воды с лимоном. Последний содержит в себе кальций, железо, фосфор, магний, цинк. Кроме этого сок лимона благотворно действует на желудок и пищеварение, подготавливая организм к приему пищи.

Вода с лимоном активирует защитные силы организма и борется с инфекционными и простудными заболеваниями. Аскорбиновая кислота, которая содержится в лимонах, особенно легко усваивается организмом. Однако витамин С не имеет свойства накапливаться, поэтому употреблять воду с лимоном следует ежедневно.

Еда

После этого важно приготовить сытный завтрак. Питание – залог защиты от вирусов и болезней и надежный способ улучшить защитные силы организма.

В меню должны входить белки:

животные белки содержатся в мясе, рыбе, яйцах и молоке,

растительные – в горохе, фасоли, гречневой и овсяной крупах.

Положительно влияют на деятельность иммунной системы морепродукты – креветки, мидии, кальмары. Одним из самих важных компонентов для укрепления иммунитета является имбирь, который можно добавить в чай, салаты, супы.

Вместо бутербродов, разнообразьте рацион овощами и фруктами. Чтобы получить достаточное количество витамина А, добавьте в меню морковь, темно-зеленые листовые овощи и батат. Витамином С богат перец, шиповник, брокколи, ананас, цитрусовые, ананасы. Темная зелень, авокадо и орехи являются хорошим источником витамина Е.

Физические тренировки и закаливания



Перед сном полезны умеренные физические нагрузки / Фото Unsplash

Физическая активность поможет вашему организму избежать частых простуд. Люди, которые регулярно занимаются спортом, отличаются крепким иммунитетом и высоким уровнем выносливости.

Для поддержания здоровья наиболее полезна умеренная активность. Именно она оказывает защитное и общеукрепляющее действие. Постоянная усталость от физических нагрузок негативно влияет на нервную систему. Если у вас недостаточно времени для посещения спортзала, вы всегда можете заниматься дома или прогуливаться на свежем воздухе перед сном.

Также попробуйте закаливания. Оно стимулирует выработку антител, способных противостоять бактериям и вирусам. Очень важно приучить себя к пониженной температуре воздуха и воды, поскольку большинство простуд происходят от мучительной реакции на изменение окружающей среды.

Сон

Сон и иммунная система достаточно тесно связаны. Существуют исследования, доказывающие это мнение. Например, участники, которые хорошо спали ночью после прививок, создали больше защитных антител, чем те, кто имел проблемы со сном. Это указывает на особую роль сна в формировании иммунологической памяти. Спать следует хотя бы 7 часов, соблюдая все правила гигиены сна.

Качество сна влияет на защитные функции организма не меньше, чем количество. Укладываться в кровать желательно до 22:30, поскольку с 23:00 до 01:00 активнее вырабатывается мелатонин.