Як підвищити імунну систему за 24 години

Імунітет – не окремий орган, а ціла система, яка працює 24 години на добу. Через такий активний графік роботи, він може перевантажуватися та виходити з ладу. Щоб запобігти цьому, слід вживати профілактичних заходів для підтримки імунної системи не лише при перших симптомах нежиті, але у дні, коли ніщо не натякає на хворобу.

Дорослі люди хворіють на грип 2 – 3 рази на рік. Якщо це трапляється частіше – додайте у свій розклад фізичну активність, збалансуйте раціон і висипайтеся. Ці прості кроки допоможуть вам контролювати стан імунітету та навіть прокачувати його.

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Вода з лимоном



Користь води з лимоном / Фото Unsplash

Розпочніть день зі склянки теплої води з лимоном. Останній містить в собі кальцій, залізо, фосфор, магній, цинк. Крім цього сік лимона сприятливо діє на шлунок і травлення, готуючи організм до вживання їжі.

Вода з лимоном активує захисні сили організму і бореться з інфекційними й простудними захворюваннями. Аскорбінова кислота, яка міститься в лимонах, особливо легко засвоюється організмом. Однак вітамін С не має властивості накопичуватися, тому вживати воду з лимоном варто щодня.

Їжа

Після цього важливо приготувати ситний сніданок. Харчування – запорука захисту від вірусів і хвороб та надійний спосіб покращити захисні сили організму.

У меню повинні входити білки:

тваринні білки містяться в м'ясі, рибі, яйцях і молоці,

рослинні – в горосі, квасолі, гречаній і вівсяній крупах.

Позитивно впливають на діяльність імунної системи морепродукти – креветки, мідії, кальмари. Одним з важливих компонентів для зміцнення імунітету є імбир, який можна додати в чай, салати, супи.

Замість бутербродів, урізноманітніть раціон овочами та фруктами. Щоб отримати достатню кількість вітаміну А, додайте в меню моркву, темно-зелені листові овочі і батат. На вітамін С багатий перець, шипшина, броколі, ананас, цитрусові, ананаси. Темна зелень, авокадо і горіхи є чудовим джерелом вітаміну Е.

Фізичні тренування і загартовування



​Перед сном корисні помірні фізичні навантаження / Фото Unsplash

Фізична активність допоможе вашому організму уникнути частих застуд. Люди, які регулярно займаються спортом відрізняють міцним імунітетом та високим рівнем витривалості.

Для здоров'я найбільш корисна помірна активність. Саме вона має захисну і загальнозміцнювальну дію. Постійна втома від фізичних навантажень негативно впливає на нервову систему. Якщо у вас недостатньо часу для відвідування спортзалу, то ви завжди можете займатися вдома або прогулюватися на свіжому повітрі перед сном.

Також спробуйте загартовування. Воно стимулює вироблення антитіл, здатних протистояти бактеріям і вірусам. Дуже важливо привчити себе до зниженої температури повітря і води, оскільки більшість застуд походять від болісної реакції на зміну навколишнього середовища.

Сон

Сон і імунна система досить тісно пов'язані. Існують навіть дослідження. що доводять цю думку. Наприклад, учасники, які добре спали вночі після щеплень, створили більше захисних антитіл, ніж ті, хто мав проблеми зі сном. Це вказує на особливу роль сну у формуванні імунологічної пам'яті. Спати варто хоча б 7 годин, дотримуючися усіх правил гігієни сну.

Якість сну впливає на захисні функції організму не менше, аніж кількість. Лягати в ліжко бажано до 22:30, оскільки з 23:00 до 01:00 активніше виробляється мелатонін.