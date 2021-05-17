Відмова від регулярності в питаннях сну та пробудження, може підвищити ризик розвитку ожиріння, гіпертонії, цукрового діабету та інших порушень обміну речовин. Щоб налаштувати організм на вчасне засинання, експерти рекомендують запровадити звички, які сигналізуватимуть, що невдовзі пора вирушати в ліжко. Читайте також Що пити на ніч для міцного сну: 5 корисних напоїв

Прийміть гарячу ванну



Прийміть гарячу ванну перед сном / Фото Pinterest

За даними дослідження, температура тіла опускається вночі, приблизно за 2 години до сну й досягає найнижчої позначки о 4 – 5 ранку. Ця особливість терморегуляції може допомогти вам засинати швидше, якщо за 1 – 2 години до сну приймати гарячі ванни. В такому разі розігрітий організм різко охолоджується, завдяки чому ви засинаєте швидше. Душ в такій ситуації менш ефективний.

Вимкніть світло

Вночі тіло виділяє мелатонін, який викликає сонливість. Утім, це спрацьовує лише в тому разі, якщо ви отримуєте правильні сигнали з оточення. Мелатонін – це гормон, який виробляється в темряві, тож найкраще рішення – заглушити світло ще о 10 годині. Час, проведений в темній кімнаті, допоможе розслабитися та налаштуватися на відпочинок.

Підготуйте одяг



Підготуйте одяг на ранок / Фото Pexels

Ви можете допомогти своєму тілу зрозуміти, що пора спати, якщо ви встановите обов'язкові процедури, які будуть повторюватися щовечора. Душ, складання сумки або підготовка одягу на ранок – чудовий спосіб і розвантажити ранок, і покращити сон.

Відмовтеся від кофеїну після обіду

Кофеїн є стимулятором центральної нервової системи, тож немає нічого дивного в тому, що люди, які зловживають кавою чи чаєм, мають проблеми зі сном. До речі, нікотин – ще один популярний стимулятор, тому, коли ви "розслабляєтеся" після важкого робочого дня за допомогою цигарки, у вас навпаки прискорюється пульс та загострюється увага.

Уникайте роботи за екранами

Якщо ви звикли переписуватися перед сном, дивитися серіали або доробляти роботу, є ризик, що ви не виспитеся. Це зумовлено декількома факторами, по-перше, гортання стрічки новин чи пошук нових товарів в інтернет-магазинах краде ваш час, по-друге, "сині екрани" зсувають біологічний ритм, що призводить до тривалого споглядання в стелю без будь-якого натяку на сон. Щоб уникнути цього, експерти радять перемкнутися на спокійну діяльність: малювати, читати, складати пазли. Головне – робити це не на ліжку, оскільки воно повинно асоціюватися виключно зі сном.

Одягніть шкарпетки



Одягніть шкарпетки, щоб швидше заснути / Фото Pexels

Якщо ви мерзнете вночі – зігрійте ноги м’якими шкарпетками. Це допоможе покращити кровообіг у кінцівках та пришвидшить ваш сон.

Не переїдайте перед сном