Светлана Фус, которая уже более 30 лет работает специалистом в области диетологии, рассказала, что для того, чтобы уменьшить целлюлит стоит пересмотреть свое питание. Попытайтесь употреблять пищу 3-4 раза в день и пить достаточное количество воды. Общепринятой нормой воды, которой достаточно для поддержания нормального обмена веществ, признан 1 литр воды на 30 кг веса.

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Диетология советует сократить или исключить из рациона сладости, газированные напитки, соли, белый хлеб, сигареты, избыточное количество алкоголя и кофе, жирную пищу.

Больше употребляйте овощи, фрукты и продукты, богатые витамином С, белок растительного и животного происхождения – яйца, птицу, мясо, бобовые, злаковые и здоровые жиры – рыбу, семена тыквы, орехи. Делайте массаж тела и занимайтесь спортом,

– отметила диетология в своем инстаграмме-сообщении.

Если вы снизите калории, начнете меньше потреблять сахара, увеличите физические нагрузки и начнете правильно питаться, то сможете сделать целлюлит менее заметным.

Напомним, ранее мы делились с вами списком продуктов, способных уменьшить так называемую "апельсиновую кожуру". Целлюлит – это нормальная физиологическая реакция на накопление жира, возникающего, когда коллагеновые волокна, соединяющие жир с кожей разрушаются или растягиваются, тем самым позволяя жировым клеткам выпячиваться.

Сделайте акцент на здоровом питании и физической активности, которые помогут вместе в борьбе с целлюлитом. Сосредоточьте свое внимание на дефиците калорий и увеличьте тренировки, а список продуктов, положительно влияющих на борьбу с целлюлитом. читайте по ссылке.