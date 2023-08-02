Оказывается, точного ответа на вопрос "как часто нужно мыть пол" просто не существует. Здесь нужно учитывать сразу несколько факторов, и именно они помогут вам определить, когда пора делать влажную уборку.

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Как часто следует мыть пол

Эксперты по уборке убеждены, что мыть пол нужно не реже раза в неделю. И чаще всего влажную уборку нужно делать в тех комнатах, где могут остаться капли от воды или пролитых жидкостей: то есть в ванной и кухне.

Конечно, вам нужно пропылесосить или подмести пол перед мойкой. И в зависимости от того, насколько чистым вы хотите поддерживать свой дом, возможно, вам придется делать это чаще, чем раз в неделю,

– поделился эксперт Хорхе Лейва.

Также нужно и учитывать, сколько людей живет в доме, ведь чем больше жильцов, тем чаще нужно делать уборку. Мытье полов должно быть сосредоточено не вокруг графика, а вокруг того, чтобы поддерживать поверхности чистыми.



Мыть пол нужно хотя бы раз в неделю / Фото Pexels

В нашем бизнесе был клиент, которого мы посещали дважды в неделю (во вторник и пятницу), и каждый раз его полы были ужасающими. С другой стороны, у нас была пара, которую мы посещали раз в две недели, и их полы были безупречными — я уверен, что эта женщина подправляла пол между визитами,

– рассказал Лейва.

Прежде чем мыть пол, убедитесь, что вы подмели или пропылесосили, иначе вы просто будете распространять грязь по квартире. И, конечно, старайтесь сразу убирать за собой – особенно это поможет на кухне.

Если после каждого приготовления пищи вы будете подметать пол, это поможет вам сохранить дом более чистым и убирать реже.

Хорхе Лейва также рассказал, как лучше подобрать швабру для мытья полов. Он убежден, что одноразовые тряпки, которые в последнее время приобретают все большую популярность, не лучший вариант.

Прежде всего, вы можете использовать их всего раз, и тогда еженедельная уборка ударит по вашему кошельку. И, конечно, такие тряпки наносят серьезный ущерб окружающей среде. А лучше использовать микрофибру – она прекрасно удерживает воду и грязь и оставляет полы блестящими и чистыми.