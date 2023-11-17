Конечно, пылесос является привычной частью вашей уборки и как часто вы глубоко очищаете свои ковры? Оказывается, это нужно делать регулярно и использовать специальные средства. Как часто это делать, рассказала Лорен Викс.

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Как часто нужно чистить ковры

К сожалению, не существует универсального решения относительно того, как часто вам нужно чистить ваши ковры: все зависит от многих факторов: от цвета ковра до количества людей, проживающих в доме.

Также на частоту уборки дома и чистки ковра влияет наличие детей или домашних животных. Так что если в вашей квартире интенсивно двигается достаточно много людей, глубоко очищать ковер стоит хотя бы раз в два месяца. Вам может показаться, что это слишком часто, однако на вашем ковре точно есть больше грязи, чем вы можете увидеть.

В других случаях вы можете чистить ковер раз в сезон. А если он немаркий на цвет и в вашем доме проживает немного людей, достаточно будет чистить его всего раз в полгода.

Как правильно чистить ковер

Если вы не хотите заниматься чисткой ковра самостоятельно, вы можете обратиться к профессионалам, которые избавят вас от этих хлопот. Но если вам следует чистить ковры довольно часто, возможно, нужно инвестировать средства в собственные чистящие средства.



Перед очисткой ковра нужно пропылесосить / Фото Pexels

Перед очисткой ковра вам следует пропылесосить участок, чтобы избавиться от любых волос, грязи или мусора на ней, и предварительно обработайте все видимые пятна специальным раствором или моющим средством.

После этого возьмите щетку для чистки ковров, специальное средство и разведите его с водой так, как указано на этикетке товара. Старайтесь не пропустить ни одного куска ковра, и так вы добьетесь наилучшего результата. После окончания чистки дайте ковру высохнуть на воздухе и только после этого наступайте на него снова.

Использовать чистящее средство ковров можно также на обивке мебели, поэтому эта бытовая химия будет полезна в домохозяйстве.