Как работать дома во время жары: советы, которые помогут охладиться

Обычно жара во время работы не имеет никакого значения, если в офисе есть кондиционер. Однако во время COVID-19 многие люди начали работать дома, где палящее солнце может мешать продуктивности. Что поможет справиться с жарой – читайте в материале.

Правильная одежда

Работая из дома, необязательно одевать офисный костюм. Лучше – удобную и легкую одежду. Однако лучше подготовить вещи, которые могут понадобиться в случае неожиданной видеоконференции.

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Проветривайте

Нет ничего хуже, чем сидеть в жару в непроветренном помещении. Также лучшим решением будет открыть окна, но закрыть шторы.

Придерживайтесь водного режима

Обязательно поддерживайте уровень воды в течение дня. Налейте ее в бутылку и регулярно пейте. Избегайте чай или кофе, ведь они могут обезводить организм.



Водный баланс / Фото Getty Images

Измените питание

Есть причина, почему летом хочется больше есть салаты. Такие компоненты, как, например, сельдерей и огурец, имеют высокое содержание воды и помогают наполнять организм жидкостью.

Попробуйте есть меньше мяса, ведь тело тратит дополнительную энергию на переваривание. Это повышает температуру тела и вызывает пот.



Есть салат / Фото HealthKart

Охлаждайтесь

Вентилятор выталкивает горячий воздух, что не помогает охладиться. Лучше заморозить двухлитровую бутылку воды и поставьте ее между вентилятором и собой. Это поможет лучше охладить воздух.

Не работайте на улице

Если думаете работать с ноутбуком в парке, знайте, что это плохая идея. Обычно, блики солнца мешают видеть экран и спокойно работать. Кроме того, нужно быть осторожным, чтобы не перегреться на солнце.

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Измените свой рабочий график

Если работаете из дома, постарайтесь не выполнять тяжелых задач в наиболее жаркий период. Например, вы можете начинать свой рабочий день раньше, или наоборот, работать вечером. Главное, чтобы оставили жаркую часть дня свободной и могли расслабиться.