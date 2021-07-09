Об этом рассказала врач-ендокринологиня Екатерина Григорьева. Она отметила, что миф о пользе фруктозы основан на том, что она не так быстро повышает сахар в крови, как глюкоза.
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"Вы и сами видите, что в магазинах на полках для диабетиков представлен широкий ассортимент продуктов с фруктозой – печенье, шоколад, жевательная резинка и т.д.", – сказала врач.
По словам Григорьевой, то, что фруктоза полезная альтернатива глюкозы – большая ошибка, опасная для здоровья. Ее бесконтрольное употребление приводит к нарушению углеводного обмена, сахарного диабета, ожирения.
Даже тем, кто не страдает диабетом, много фруктозы вредно. Ее избыток поддерживает СИБР (синдром избыточного бактериального роста – 24 канал) и повышенное газообразование,
– добавила Екатерина Григорьева.
Факты о фруктозе
- Пациенты и не подозревают, что она часто повышает уровень мочевой кислоты. Принимают антиподагрические препараты и придерживаются диеты, но показатели в анализах растут. И только после минимизации фруктозы в рационе видят заметное снижение.
- Фруктоза в 2 раза слаще сахара, но всасывается медленно. Человек не чувствует насыщения – и риск переедания растет. Отсюда и лишний вес.
Фруктоза также есть у фруктах \ Photo by Avinash Kumar on Unsplash
- Повышает нагрузку на печень. Никакие другие клетки не способны усвоить фруктозу – и она вся расщепляется в печени без участия инсулина, с образованием триглицеридов и гликогена.
- Избыток триглицеридов приводит к воспалению и развитию инсулинорезистентности. Если гликогена в печени достаточно, то печень синтезирует из фруктозы жир. ⠀
Дефицит витамина Д и недостаточная физическая активность осложняют действие фруктозы на организм.
Патологические состояния, при которых нужно контролировать употребление фруктозы и не превышать дозы 20-30 грамм в день:
- инсулинорезистентность
- жировой гепатоз
- атеросклероз и другие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы
Некоторые фрукты вместе с фруктозой содержат и немалое количество глюкозы. Это виноград, папайя, манго. К ним надо быть особенно внимательным пациентам с сахарным диабетом.