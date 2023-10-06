Чтобы ваша кожа была чистой: как часто нужно менять подушку и наволочку

Постоянная замена наволочки не только нужна нам для того, чтобы мы спали в чистом постельном белье, но и для того, чтобы уберечь себя от потенциальных прыщей, которые могут выскочить на коже от грязной наволочки.

Если вы начнете чаще менять наволочку, то сыпей на вашем лице станет в разы меньше. Чтобы иметь здоровую кожу без прыщей, придется следить за гигиеной кожы, которая не в последнюю очередь зависит от сменных наволочек.

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Каждый день грязь, которая есть на лице или не смытый макияж, остаются на нашей подушке, пока мы не изменим наволочку. Если не менять часто наволочки, то со временем они могут стать питомником бактерий.

Врач-дерматологиня из британской Skin+IQ Clinic Оксана Джорджия советует менять наволочку хотя бы дважды в неделю. Кроме того, эксперты советуют менять подушку каждые один-два года.



Меняйте наволочку дважды в неделю / Фото Pexels

Консультант-дерматолог Алексис Гранит отмечает, что умывать лицо нужно не только утром, но и вечером перед сном. Каждый день мы прикасаемся к лицу десятки раз, что приведет к накоплению бактерий на коже.

"Лучшие наволочки из шелковой ткани, они подойдут тем, кто имеет чувствительную кожу. Кроме того, шелк является гипоаллергенным, поэтому такая наволочка не спровоцирует аллергию", – резюмирует врач.