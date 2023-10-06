Щоб ваша шкіра була чистою: як часто треба змінювати подушку і наволочку

Постійна заміна наволочки не лише потрібна нам для того, щоб ми спали в чистотій постільній білизні, але й для того, аби вберегти себе від потенційних прищів, які можуть вискочити на шкірі від брудної наволочки.

Якщо ви почнете частіше міняти наволочку, то висипів на вашому обличчі стане в рази менше. Щоб мати здорову шкіру без прищів, доведеться слідкувати за гігієної шкіри, яка не в останню чергу залежить від змінних наволочок.

Читайте також Як часто треба прати рушники: це важливо знати

Щодня бруд, який є на обличчі чи не змитий макіяж, залишаються на нашій подушці доти, поки ми не змінимо наволочку. Якщо не змінювати часто наволочки, то з часом вони можуть стати розсадником бактерій.

Лікарка-дерматологиня з британської Skin+IQ Clinic Оксана Джорджія радить міняти наволочку хоча б двічі на тиждень. Окрім того, експерти радять міняти подушку кожні один-два роки.



Міняйте наволочку двічі на тиждень / Фото Pexels

Консультант-дерматолог Алексіс Граніт зазначає, що вмивати обличчя треба не лише зранку, але й ввечері перед сном. Щодня ми доторкаємося до обличчя десятки разів, що призведе до накопичення бактерій на шкірі.

"Найкращими є наволочки з шовкової тканини, вони підійдуть тим, хто має чутливу шкіру. Крім того, шовк є гіпоалергенним, тому така наволочка не спровокує алергію", – резюмує лікарка.