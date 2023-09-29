Возьмите себе привычку стирать полотенца от лица, рук и тела раз в неделю. К примеру, вы можете их менять каждый понедельник, чтобы вам было легче запомнить, когда именно их следует менять. Об этих советах рассказала Дина Ву – вице-президент по мерчендайзингу в Brooklinen.

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Лучше всего полотенца сушить на так называемом ребре в ванной комнате, а не на крючках. Они долго сохнут и могут быстрее потерять свою свежесть. Эту влажность вы можете почувствовать не только на ощупь, но и запах. Полотенце, которое долго не может высохнуть, может начать плохо пахнуть.

Если в вашей ванной комнате влажно и полотенцам нужно много времени, чтобы высохнуть, то лучше габаритные полотенца повесить на балконе.



Меняйте полотенца раз в неделю / Фото Marta Stewart

Чтобы предотвратить плесень, не бросайте в корзину для грязной одежды влажное полотенце. Дождитесь момента, когда он высохнет. Данная Ву советует следовать инструкциям по уходу за полотенцами, поскольку разные материалы требуют разных режимов стирки.

"Мы не рекомендуем использовать смягчители или бельевые кондиционеры, поскольку впоследствии они могут снизить поглощающую способность полотенец", – отметила Дана Ву. А вот полностью менять полотенца на новые она советует дважды в год.