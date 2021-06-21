Как сохранить молодость и красоту кожи: эффективные советы от 70-летней модели

Британская модель Джен Тейлор-Стронг, которой 70 лет, раскрыла секреты своей молодости и красоты. Что посоветовала женщина – читайте в материале.

Старение с приключениями

Джен Тейлор-Стронг рассказала, что решила не страдать из-за своего возраста и старения. В 63 года женщина прыгнула со скалы и взлетел на параплане в Швейцарии. "Я так нервничала, что написала завещание еще до того, как это сделала. Однако это ощущение соприкосновения моего страха с эйфорией было абсолютно впечатляющим", – добавила женщина.

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Обеспечить защиту от солнца

Чтобы сохранить молодость кожи, Джен Тейлор-Стронг регулярно пользуется солнцезащитным кремом и носит шляпу. Кроме того, она принимает витамин D для заряда бодрости и периодически посещает косметолога, чтобы "насытить" кожу лица витаминами.



Защита от солнца / Фото PK Safety

Очищение лица

"Я живу в Лондоне, поэтому вынуждена использовать средство для очистки кожи, чтобы уменьшить пагубное влияние на нее загрязненного воздуха. Я протираю лицо до тех пор, пока на салфетке не остается и следа", – сообщила Джен Тейлор-Стронг.

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Макияж

Недавно я начала наносить больше макияжа и увидела потрясающую реакцию мужа. Однако важно подбирать средства для кожи людей в возрасте. Все для того, чтобы ее качественно увлажнить, и не дать ей сохнуть.