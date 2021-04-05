Это история 29-летней Кайлы Русиецки. Несколько лет назад женщина решила отказаться от алкоголя, чтобы улучшить состояние здоровья. Впоследствии этот эксперимент перерос в полноценную диету и ей удалось избавиться от 30 килограммов.

Сегодня Кайла проходит обучение, чтобы получить сертификат личного фитнес-тренера. Она активно делится советами насчет похудения и раскрывает некоторые свои секреты, которые помогли достичь впечатляющего результата за относительно короткие сроки. О некоторых из них – далее.

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Кайла рассказывает, что боролась со своим весом еще со времен школы. Девочкой она чувствовала себя лишней в кругу худощавых сверстников. Из-за этого, вспоминает Кайла, ей пришлось отказаться от выпускного вечера в средней школе.

Женщина чувствовала, что не может жить полноценной жизнью из-за своего веса и с каждым годом становилось только хуже:

Я использовала алкоголь, чтобы замаскировать свои чувства относительно своего тела, что в свою очередь лишь провоцировало набор новых кило. Я осознавала: люди считают, что у меня ожирение, но я никогда не вносила соответствующие изменения в свою жизнь.

Кайла рассказывает, что пробовала бег и домашние тренировки, но это не сработало. Ей было трудно повторять движения, а бег не показал хотя бы какого-то эффекта. Отчаявшись, Кайла перешла на таблетки для похудения и чаи для детоксикации, но и это оказалось неудачным методом. Единственное, что оставалось – прятаться под большими платьями, кардиганами и алкоголем.

В то же время Кайла боролась с гипертонией. С 23 – 25 лет она получала рецепты на лекарства против артериального давления, страдала от ежедневных головных болей и расстройства желудка. Это тоже влияло на ее тревожность и психическое состояние.

В сентябре 2017 я переехала к мужу. Я обнаружила, что я очень много ела, пила и перекусывала на улице, возвращаясь домой.

В феврале 2018 года, Кайла с мужем решили полностью отказаться от алкоголя. Основной причиной стало беспокойство за здоровье. На тот момент пара даже не думала о похудении, однако именно это решение стало отправной точкой к дальнейшим изменениям.

В марте 2018 я почувствовала, что мне действительно нужно что-то изменить. Я всегда носила XL, но на тот момент в гардеробе начало накапливаться все больше XXL. Тогда стало очевидно, что ситуация выходит из-под контроля.

Сначала Кайла работала над питанием, используя систему контейнеров. Это научило ее быть внимательной к порциям и выбирать полезную пищу. Отказавшись от этой системы, Кайла перешла к ведению журнала. Это оказалось замечательным способом следить за рационом и количеством выпитой воды.

Меню Кайли

Завтрак: органическая зелень и протеиновый коктейль на миндальном молоке со шпинатом или замороженной вишней/клубникой.

органическая зелень и протеиновый коктейль на миндальном молоке со шпинатом или замороженной вишней/клубникой. Обед: куриное мясо и брокколи, отваренные на пару; салаты с большим количеством овощей; батат.

куриное мясо и брокколи, отваренные на пару; салаты с большим количеством овощей; батат. Перекус: Ягоды и белковые батончики в умеренных количествах, нежирный сыр со специями или домашнее безе.

Ягоды и белковые батончики в умеренных количествах, нежирный сыр со специями или домашнее безе. Ужин: Брокколи на пару/цветная капуста/морковь, приготовленная на пару с нежирным белком (куриная грудка, нежирная индейка).

Брокколи на пару/цветная капуста/морковь, приготовленная на пару с нежирным белком (куриная грудка, нежирная индейка). Десерт: греческий йогурт с ягодами, корицей или мускатным орехом.

Тренировка

В начале вместо обычных упражнений я выполняла облегченные модификации.

Женщина посещала зал ежедневно и это не помогло ей стать сильнее. Со временем она поняла, что может хорошо работать с весом, ей нравятся силовые тренировки и можно выбирать те упражнения, которые доставляют удовольствие. Именно на это время пришелся период наибольших изменений.

Сначала я тренировался 4 – 5 дней в неделю, ориентировочно 30 – 60 минут. 3 дня были посвящены силовой тренировке, другие – выделялись для кардио.

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