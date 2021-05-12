В течение нескольких месяцев Рейчел Хози начинала свой день с взвешивания, после чего – записывала текущий вес. В конце недели она суммировала цифры за 7 дней и вычисляла среднее значение, чтобы оценить свой прогресс. Этот эксперимент помог нормализовать вес девушки и показал, что в регулярном взвешивании нет ничего опасного, если использовать его, чтобы узнать больше об особенностях своего организма.
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Впервые об идее ежедневного взвешивания Рейчел услышала от личного тренера Джордана Саят. Работая с клиентами, он рекомендует применять ежедневный подход и ежемесячный анализ, чтобы лучше изучить организм.
Конечно, если вы хотите потерять вес, каждый лишний килограмм будет казаться вам катастрофой, но эксперты отмечают, что колебания цифр – это не признак потери или накопления жировой массы. Скорее всего, вы просто съели соленую пищу, которая привела к задержке жидкости, перекусили углеводами или начали принимать медикаменты. Кроме этого, ежедневное взвешивание – это лучший инструмент для женщин, которые хотят узнать в какой период цикла у них наблюдается пиковый вес, ужин из каких продуктов заметно отражается на утро и сколько воды пить, чтобы поддерживать устойчивые показатели.
Большинство экспертов отдают предпочтение фотографиям
В процессе похудения нельзя исключать психологический аспект: многие люди, становясь на этот путь, нуждаются в мгновенном результате, который подкрепит их ожидания. В таком случае отметка "плюс" на весах может сыграть злую шутку и полностью демотивировать начинающих.
Чтобы избежать этого, тренеры и диетологи выбирают другой подход. Клиент должен сделать фотографию в полный рост до начала занятий или диеты и зафиксировать изменения за 3 – 4 недели.
Что говорит наука
Согласно данным исследований, регулярное взвешивание является напоминанием о необходимости соблюдать режим: не допускать срывов в еде и не пропускать занятия в спортзале.
Это подтверждает и пример Рейчел:
Когда я взвешивалась еженедельно, я невероятно нервничала, ведь не могла контролировать результат. Регулярное взвешивание научило меня, что потеря веса не является линейной. Большинство из нас столкнется с тем, что цифры будут подниматься и опускаться, поэтому важно увидеть полную картину. Именно это позволит поддерживать оптимальный вес в долгосрочной перспективе.
Конечно, если вы не из тех, кто любит числа и анализ, вам может быть сложно выдержать систематичность и определять среднее значение, в таком случае попробуйте подобрать другой подход к измерению прогресса. Также этот метод противопоказан людям с расстройствами пищевого поведения в анамнезе. Исследование 2011 года показало, что те, кто регулярно взвешиваются более недовольны своим телом.
Ежедневное взвешивание – это учебный инструмент
Рейчел подытоживает, что такая практика нужна тем, кто хочет оценить реальный прогресс и проработать собственную систему контроля параметров. К тому же за время проведения эксперимента, она поняла, что вес – это просто статистика, которая требует регулярных обновлений данных. Если вы видите неприятные цифры утром, то точно знаете, что у вас впереди есть целый день, в течение которого можно успеть изменить эти показатели.