В течение нескольких месяцев Рейчел Хози начинала свой день с взвешивания, после чего – записывала текущий вес. В конце недели она суммировала цифры за 7 дней и вычисляла среднее значение, чтобы оценить свой прогресс. Этот эксперимент помог нормализовать вес девушки и показал, что в регулярном взвешивании нет ничего опасного, если использовать его, чтобы узнать больше об особенностях своего организма.

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Впервые об идее ежедневного взвешивания Рейчел услышала от личного тренера Джордана Саят. Работая с клиентами, он рекомендует применять ежедневный подход и ежемесячный анализ, чтобы лучше изучить организм.

Ежедневное взвешивание показывает текущее состояние тела.

Конечно, если вы хотите потерять вес, каждый лишний килограмм будет казаться вам катастрофой, но эксперты отмечают, что колебания цифр – это не признак потери или накопления жировой массы. Скорее всего, вы просто съели соленую пищу, которая привела к задержке жидкости, перекусили углеводами или начали принимать медикаменты. Кроме этого, ежедневное взвешивание – это лучший инструмент для женщин, которые хотят узнать в какой период цикла у них наблюдается пиковый вес, ужин из каких продуктов заметно отражается на утро и сколько воды пить, чтобы поддерживать устойчивые показатели.

Большинство экспертов отдают предпочтение фотографиям

В процессе похудения нельзя исключать психологический аспект: многие люди, становясь на этот путь, нуждаются в мгновенном результате, который подкрепит их ожидания. В таком случае отметка "плюс" на весах может сыграть злую шутку и полностью демотивировать начинающих.

Чтобы избежать этого, тренеры и диетологи выбирают другой подход. Клиент должен сделать фотографию в полный рост до начала занятий или диеты и зафиксировать изменения за 3 – 4 недели.

Что говорит наука

Согласно данным исследований, регулярное взвешивание является напоминанием о необходимости соблюдать режим: не допускать срывов в еде и не пропускать занятия в спортзале.

Это подтверждает и пример Рейчел:

Когда я взвешивалась еженедельно, я невероятно нервничала, ведь не могла контролировать результат. Регулярное взвешивание научило меня, что потеря веса не является линейной. Большинство из нас столкнется с тем, что цифры будут подниматься и опускаться, поэтому важно увидеть полную картину. Именно это позволит поддерживать оптимальный вес в долгосрочной перспективе.

Конечно, если вы не из тех, кто любит числа и анализ, вам может быть сложно выдержать систематичность и определять среднее значение, в таком случае попробуйте подобрать другой подход к измерению прогресса. Также этот метод противопоказан людям с расстройствами пищевого поведения в анамнезе. Исследование 2011 года показало, что те, кто регулярно взвешиваются более недовольны своим телом.

Ежедневное взвешивание – это учебный инструмент

Рейчел подытоживает, что такая практика нужна тем, кто хочет оценить реальный прогресс и проработать собственную систему контроля параметров. К тому же за время проведения эксперимента, она поняла, что вес – это просто статистика, которая требует регулярных обновлений данных. Если вы видите неприятные цифры утром, то точно знаете, что у вас впереди есть целый день, в течение которого можно успеть изменить эти показатели.