Спаржа шокирует не только вкусом: 7 последствий употребления
По-настоящему универсальный овощ, который можно приготовить на гриле, пожарить, замариновать, запечь или просто сварить. Это все о спарже.
Аспарагус, так овощ называют другие, растет в течение ограниченного времени весной, поэтому его стоимость немалая. Однако полезные свойства омрачят любой ценник (около 400 гривен за килограмм). 24 канал повествует, в чем же секрет спаржи.
К слову Вы удивитесь: 7 последствий употребления оливкового масла
Что нужно знать о спарже
Спаржа является низкокалорийной, богатой клетчаткой, белком и микроэлементами, такими как витамины группы К и В, фолат, медь. Ее употребление также дает вашему организму дозу полифенолов, сапонинов и антоцианов – растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами и другим потенциалом для укрепления здоровья. В одной чашке вареной спаржи вы найдете:
- 40 калорий;
- 4,3 грамма белка;
- 0,4 грамма жира;
- 7,4 грамма углеводов;
- 3,6 грамма общего количества пищевых волокон;
- 2,3 грамма натурального сахара.
Спаржа порадует огромной пользой / Фото Pexels
Спаржа – один из самых популярных овощей, а ее питательный состав трудно превзойти,
– говорит доктор философии и наук по диетологии Пэм Хартнетт.
Аспарагус – это еще и простой способ увеличить потребление овощей, которых в сутки нужно есть 2-3 чашки. Серьезных ограничений в поедании этого овоща нет, но оптимально употреблять 4-5 стручков в сутки.
Чем полезна спаржа
Контроль уровня сахара
Спаржа считается некрахмалистым овощем, который не так сильно влияет на уровень сахара в крови, как крахмалистые, например картофель и кукуруза. Если вы хотите похудеть и контролировать диабет, половина вашей тарелки должна быть из некрахмалистых овощей.
Снижение кровяного давления
Это природное мочегонное средство благодаря растительным соединениям, витаминам и минералам. А также калия, помогающего снизить напряжение в стенках кровеносных сосудов и уменьшить влияние натрия, что повышает кровяное давление.
Чувство сытости
Если после приема пищи у вас есть ощущение неполного насыщения, то просто добавьте спаржу в свой рацион. В ней немало клетчатки и белка, замедляющих пищеварение, что приводит к длительному ощущению сытости. Идеально есть этот овощ с курицей и коричневым рисом.
Здоровый кишечник
Спаржа является отличным источником пребиотической клетчатки, являющейся пищей для полезных бактерий (пробиотиков) в кишечнике. Волокна этого овоща помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, способствуют пищеварению и здоровью,
– говорит доктор медицинских наук Сара Анзловар.
Не забудьте добавить спаржу в рацион / Фото Pexels
Детоксикация
Аспарагус будет способствовать естественному процессу детоксикации организма. Это происходит благодаря большому количеству антиоксидантов, содержащихся внутри. Кверцетин и глутатион нейтрализуют вредные токсины в организме и поддерживают здоровую функцию печени.
Поддержка иммунитета
Это хороший источник витамина С и цинка, необходимых для роста и функционирования иммунных клеток, а также пребиотических волокон, которые помогают стимулировать иммунные клетки в кишечнике.
Укрепление костей
Витамин К важен для здоровья костей. У спаржи его достаточно, ведь одна чашка обеспечивает 91% суточной нормы. Другие овощи, такие как капуста, шпинат и брокколи, также являются отличными источниками этого витамина.