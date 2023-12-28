Утренняя тренировка лучше влияет на похудение: 5 причин, которые вас в этом убедят

С началом нового года, все мы начинаем новый отсчет жизни в предвкушении осуществления планов и целей. Одним из самых популярных наших желаний есть спорт и физическая нагрузка, чтобы поддерживать тело в тонусе. Чтобы начать тренировку правильно и с максимальной пользой для себя, эксперты советуют выделять для упражнений утреннее время.

Если вы любите утром просыпаться и это не вызывает у вас никаких затруднений, то имеем для вас хорошие новости. Выделите утром время на тренировку и вы заметите, как физическая активность будет иметь гораздо лучшее влияние, чем, скажем, вечерняя тренировка.

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В исследовании 2023 года речь идет о том, что тренировки с 7 до 9 утра могут помочь ускорить снизить вес и избавиться от жира на животе.

Тренр Ноэль Миллер говорит, что для того чтобы не пропускать утренний фитнес, подготовьте с вечера белковый перекус, спортивную одежду и инвертарь. Он также рассказал об основных причинах, почему утренняя тренировка эффективнее.

Вас не будет ничего отвлекать

Утренний спорт не только даст вам энергию и силу перед началом рабочего дня, но и полную сосредоточенность на том, что вы делаете, поскольку вам не на что будет отвлекаться.

Улучшится настроение

Физические упражнения – это эффективный способ естественным образом улучшить настроение. Поэтому утренний спорт даст вам положительный тон на весь день.

"Упражнения заставляют мозг выделять эндорфины, которые могут вызвать удовольствие, а это влечет за собой ощущение радости. Спорт также может помочь вам чувствовать себя расслабленными и спокойными", – отметил тренер Ноэль Миллер.



Утренняя тренировка улучшает настроение / Фото Pexels

Улучшится сон

Тренировки с утра помогают правильно настроить циркадный ритм. Тренер Хуанита Франке отмечает, что кортизол, основной гормон стресса, естественным образом достигает своего пика утром и постепенно снижается в течение дня, когда организм готовится ко сну.

Хорошо настроенный циркадный ритм поможет вам чувствовать себя бодрее и продуктивнее в течение дня и будет способствовать лучшему сну ночью.

Сформируются привычки

Если ваши утренние тренировки войдут в привычку, это хорошо повлияет на поддержание тонуса вашего тела. Вы не будете пропускать тренировки, а значит – всегда будете иметь хорошую форму.

Начнёте правильно питаться

Энергичная тренировка настроит вас на вайб здорового образа жизни, поэтому вы будете автоматически выбирать для себя более здоровую пищу, научив себя здоровому образу жизни. Люди, занимающиеся физической активностью перед едой, склонны выбирать более питательные варианты еды.