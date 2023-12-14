Если вы многое тренируетесь, однако не делаете растяжки после этого, это может не слишком хорошо повлиять на ваше самочувствие впоследствии. Не забывайте, что растяжка должна быть обязательным окончанием любой вашей тренировки. Одними из лучших упражнений поделилась эксперт и тренер Анита Луценко.

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Растяжка сидя

Для того чтобы выполнить первое упражнение растяжки, вам нужно сесть на пол и скрестить ноги. Руки поднимите вверх и держите их вытянутыми, а спину прямой. После этого аккуратно потянитесь руками вперед. Так вы сможете очень хорошо растянуть заднюю поверхность бедра вместе с ягодицами. Трюк здесь состоит в том, чтобы обе ягодицы оставались на полу, а вы с каждым выдохом опускались еще ниже.

Поднимайтесь из этого положения с округлой спиной. Но после этого растяжка не закончена – обратите внимание на свои ноги и смените их так, чтобы та, которая сначала была сверху, оказалась внизу. После этого повторите растяжку.

Дотянитесь до носков

Эта растяжка вам точно уже известна. Для нее оставайтесь на полу, а ноги вытяните перед собой. Носки потяните на себя, чтобы стопа стояла перпендикулярно ноге. Старайтесь дотянуться до носков кончиками пальцев.

Не беда, если у вас это не выходит: согнитесь настолько, насколько можете. Главное – следить за тем, чтобы ваша спина все это время оставалась прямой. Оставайтесь в таком положении столько, сколько сможете.

Растяжка после тренировки очень важна / Фото Pexels

Поза голубя

Эта растяжка может быть известна тем людям, которые увлекаются йогой. Для того чтобы выполнить растяжку, вам нужно сначала встать в планку, а затем одну ногу подогнуть под себя, а вторую оставить за спиной, и в таком положении опуститься на пол так, как это показано на фото.

Поза голубя достаточно полезна для здоровья / Фото Pexels

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Затем опуститесь на локти и оставайтесь в таком положении, чтобы хорошо растянуть ягодичные мышцы. Выполните упражнение на каждую ногу в отдельности.

Бабочка

Эта растяжка тоже может быть вам известна. Для того чтобы выполнить ее, вам нужно сесть так, чтобы ваши ступни соприкасались друг с другом, а колени пытаться прижать как можно ближе к земле. Выполняйте движения ногами, напоминающими взмахи крыльев бабочки, и это поможет избавиться от боли в мышцах.