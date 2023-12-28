Ранкове тренування краще впливає на схуднення: 5 причин, які вас в цьому переконають

З початком нового року всі ми розпочинаємо новий відлік життя в передчутті здійснення планів та цілей. Одним із найпопулярніших наших бажань є спорт та фізичне навантаження, щоб підтримувати тіло в тонусі. Щоб розпочати тренування правильно та з максимальною користю для себе, експерти радять виділяти для вправ ранковий час.

Якщо ви любите зранку прокидатися і це не викликає у вас жодних труднощів, то маємо для вас гарні новини. Виділіть зранку час на тренування і ви помітите, як фізична активність матиме набагато кращий вплив, ніж скажімо вечірнє тренування.

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У дослідженні 2023 року йдеться про те, що тренування з 7 до 9 ранку можуть допомогти прискорити знизити вагу та позбутися жиру на животі.

Тренр Ноель Міллер каже, що для того, щоб не пропускати ранковий фітнес, підготуйте звечора білковий перекус, спортивний одяг та інвертар. Він також розповів про основні причини, чому ранкове тренування є ефективніше.

Вас не буде нічого відволікати

Ранковий спорт не лише дасть вам енергію та силу перед початком робочого дня, але й повну зосередженість на тому, що ви робите, оскільки вам не буде на що відволікатися.

Покращиться настрій

Фізичні вправи – це ефективний спосіб природним чином покращити настрій. Тому ранковий спорт задасть вам позитивний тон на увесь день.

"Вправи змушують мозок виділяти ендорфіни, які можуть викликати задоволення, а це спричиняє відчуття радості. Спорт також може допомогти вам почуватися розслабленими та спокійними", – зазначив тренер Ноель Міллер.



Ранкове тренування покращує настрій / Фото Pexels

Покращиться сон

Тренування зранку допомагають правильно налаштувати циркадний ритм. Тренерка Хуаніта Франке зазначає, що кортизол, основний гормон стресу, природним чином досягає свого піку вранці і поступово знижується протягом дня, коли організм готується до сну.

Добре налаштований циркадний ритм допоможе вам почуватися бадьорішим і продуктивнішим впродовж дня та сприятиме кращому сну вночі.

Сформуються звички

Якщо ваші ранкові тренування увійдуть в звичку, то це добре вплине на підтримку тонусу вашого тіла. Ви не будете пропускати тренування, а отже – завжди матимете хорошу форму.

Почнете правильно харчуватися

Енергійне тренування налаштує вас на вайб здорового способу життя, тож ви автоматичн обиратимете для себе здоровішу їжу, навчивши себе на здоровий спосіб життя. Люди, які займаються фізичною активністю перед прийомом їжі, схильні вибирати поживніші варіанти їжі.