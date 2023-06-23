Ущерб от кофе может проявиться иногда неожиданными способами. Из-за чрезмерного количества кофеина получить негативные последствия могут люди с заболеваниями сердца и эпилепсией.

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Кофе может вызвать неожиданные проблемы со здоровьем

У некоторых людей всего одна чашка кофе может вызвать нервозность или тревогу. Кроме того, американские ученые доказали, что после употребления этого напитка существенно повышается давление. Впрочем, эффект длится всего 15 – 20 минут.

Поскольку кофеин из кофе может вызвать временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, важно, чтобы кто-либо с заболеваниями сердца поговорил со своим врачом о том, безопасно ли употреблять кофе,

– рассказал диетолог Келли Макгрейн.

По той же причине воздержаться от лишней чашки напитка следует и людям, которые страдают глаукомой. Из-за кофеина может сильно повыситься внутриглазное давление, особенно если вы уже имели склонность к таким заболеваниям.



Кофе может вызвать повышение давления / Фото Pexels

Отрицательно влияет кофе и на людей, что болеют эпилепсией. Последние исследования показали, что частое употребление этого напитка может увеличить частоту и интенсивность приступов.

Можно ли пить кофе беременным женщинам

Видимо, вам приходилось слышать о том, что во время беременности следует воздержаться от употребления кофеина. Впрочем, в этом вопросе врачи не могут прийти к окончательному согласию до сих пор. Например, в Американском колледже акушерства и гинекологии советуют не употреблять более 200 миллиграммов кофе в день – это примерно две чашки.

Но британские ученые убеждены, что не существует безопасного уровня кофеина во время беременности, поэтому перед тем, как пить этот ароматный напиток, следует проконсультироваться с врачом.

Не советуют кофе пить и во время грудного вскармливания.

Поскольку кофеин является стимулятором и мочегонным средством, вызывает беспокойство то, что кормящая мать мать может быть подвергнута риску обезвоживания,

– поделился диетолог Энджел Планеллс.

Есть еще одна группа людей, которым кофе противопоказан. Врачи считают, что чрезмерное количество кофеина может быть вредным для детей до 12 лет. У них кофе может вызвать нервозность, тревогу и еще ряд неожиданных побочных эффектов.

Еще один аспект, который следует учитывать, особенно у детей раннего возраста, заключается в том, что кофе может маскировать сигналы голода, поэтому малыши могут не получать питательные вещества, необходимые для роста и развития.

– рассказал Келли Макгрейн.

Также кофе может повредить зубную эмаль маленьких детей и привести к развитию кариеса, поэтому употреблять его следует ограниченно и осторожно.