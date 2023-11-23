Мозолей на ногах можно легко избавиться: лучшие способы

Затвердевшие мозоли на ногах могут вызвать дискомфорт. Они появляются у нас из-за ношения неудобной обуви, плохого сиденья носков на ноге или вообще их отсутствия в кроссовках.

Из-за таких случаев появляется на коже мозоль, образующий утолщенный слой кожи, возникающий в местах постоянного трения. Чаще они появляются на стопах – пятке или большом пальце.

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Доктор медицинских наук Брэд Шеффер отмечает, что затвердевшая кожа – это способ нашего тела оградить определенную часть от дальнейшего трения. Если вы постоянно замечаете после ношения определенной обуви мозоль на ноге – ее следует заменить, чтобы не травмировать постоянно один и тот же участок.

И хотя большинство мозолей не вызывают боли, все же иногда вызывают определенный дискомфорт, которого можно избежать легким способом.

Чим старшою стає людина, тим більше ліків вона споживає. Та чи справді це розумна стратегія, чи може вона зашкодити здоров’ю? Шукаємо відповідь у матеріалі

Очистите кожу пемзой

Врач Брэд Шеффер отмечает, что толстая абразивная текстура пемзы может убрать затвердевшую кожу. Для этого вам нужно намочить пораженный участок теплой водой или вообще распарить ногу. Американский академия дерматологии отмечает, что 5-10 минут достаточно для того, чтобы мозоль немного смягчился.

Тогда аккуратно потрите мозоль круговыми движениями пемзой, пока не удалите огрубевшую кожу. Вам нужно вовремя остановиться, когда почувствуете, что дошли до мягкого слоя кожи.

После этого нанесите на кожу увлажняющий крем, чтобы пораженный ранее участок был мягким и эластичным.



Загрубевшую кожу можно очистить пемзой.

Используйте средство для удаления мозолей

Вы можете взять за привычку ежедневно применять увлажняющий крем в том месте, где возникла мозоль. Со временем крем позволит пораженному участку смягчиться, а то и вовсе исчезнуть.

Также вы можете использовать специальные средства, которые помогут вам избежать мозоли. Как правило, наиболее популярны пластыри, которые вы можете приобрести в любой аптеке.

Однако, если на вашей ноге мозоль все никак не сходит и вы чувствуете его отверждение уже длительное время, наилучшим решением будет обратиться к подологу. Через несколько минут врач удалит вам мозоль, так что вам больше не придется делать никаких лишних манипуляций.



Если мозоль долго не сходит – обратитесь к врачу / Фото Pexels

Чтобы в будущем избегать мозолей, постарайтесь следить за длиной ногтей на ноге и постоянно их подстригать, поскольку длинные ногти заставляют наши пальцы больше прижиматься к обуви. Именно это чаще всего приводит к образованию мозолей.

Также возьмите за привычку наносить увлажняющий крем, ведь мягкая кожа менее подвержена образованию мозолей, чем сухая.