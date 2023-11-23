Мозолів на ногах можна легко позбутися: найкращі способи

Затверділі мозолі на ногах можуть викликати дискомфорт. Вони з’являються в нас через носіння незручного взуття, погане сидіння шкарпеток на нозі або взагалі їхню відсутність в кросівках.

Через такі випадки з’являється на шкірі мозоль, який утворює потовщений шар шкіри, який виникає в місцях постійного тертя. Найчастіше вони з’являються на стопах – п’яті чи великому пальці.

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Доктор медичних наук Бред Шеффер зазначає, що затверділа шкіра – це спосіб нашого тіла захистити певну частину від подальшого тертя. Якщо ви постійно помічаєте після носіння певного взуття мозоль на нозі – його варто замінити, щоб не травмувати постійно одну й ту ж ділянку.

І хоч більшість мозолів не викликають болів, все ж таки часом викликають певний дискомфорт, якого можна уникнути легким способом.

Очистіть шкіру пемзою

Чим старшою стає людина, тим більше ліків вона споживає. Та чи справді це розумна стратегія, чи може вона зашкодити здоров’ю? Шукаємо відповідь у матеріалі

Лікар Бред Шеффер зазначає, що товста абразивна текстура пемзи може прибрати затверділу шкіру. Для цього вам треба намочити вражену ділянку теплою водою або ж взагалі розпарити ногу. Американська академія дерматології зазначає, що 5-10 хвилин достатньо для того, щоб мозоль трохи пом’якшав.

Тоді акуратно потріть мозоль круговими рухами пемзою, поки не видалите огрубілу шкіру. Вам треба вчасно зупинитися тоді, коли відчуєте, що дійшли до м’якого шару шкіри.

Після цього нанесіть на шкіру зволожувальний крем, щоб уражена раніше ділянка була м’якою та еластичною.



Загрубілу шкіру можна очистити пемзою / Фото docom

Використовуйте засіб для видалення мозолів

Ви можете взяти за звичку щодня застосовувати зволожувальний крем в тому місці, де виник мозоль. З часом крем дозволить ураженій ділянці пом’якшитись, а то й зовсім зникнути.

Також ви можете застосовувати спеціальні засоби, які допоможуть вам уникнути мозоля. Зазвичай, найпопулярнішими є пластирі, які ви можете придбати в будь-якій аптеці.

Однак, якщо на вашій нозі мозоль все ніяк не сходить і ви відчуваєте його затвердіння вже тривалий час, найкращим рішенням буде звернутися до подолога. За кілька хвилин лікар видалить вам мозоль, тож вам більше не доведеться робити ніяких зайвих маніпуляцій.



Якщо мозоль довго не сходить – зверніться до лікаря / Фото Pexels

А щоб в майбутньому уникати мозолів, постарайтеся слідкувати за довжиною нігтів на нозі та постійно їх підстригати, оскільки довгі нігті заставляють наші пальці більше притискатися до взуття. Саме це найчастіше призводить до утворення мозолів.

Також візьміть за звичку наносити зволожувальний крем, адже м’яка шкіра менш схильна до утворення мозолів, ніж суха.