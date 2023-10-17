Большое количество чеснока опасно: объясняем почему
Источник:Healthline
Если съедать 1-2 зубчика чеснока каждый день, то они принесут нам пользу, впрочем, большее количество способно привести к неприятному запаху во рту, изжоге, проблемам с желудком и тому подобное.
Чеснок имеет немало преимуществ для здоровья благодаря своим лечебным свойствам. Однако, несмотря на его универсальность, употреблять слишком большое количество чеснока не стоит. О вредных свойствах чеснока рассказала Ким Чин – зарегистрированный диетолог из Сан-Франциско.
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Неприятный запах изо рта
Различные соединения серы, содержащиеся в чесноке, могут вызвать неприятный запах изо рта, если съесть его слишком много.
Проблемы с пищеварением
Чеснок имеет много фруктанов, которые могут вызвать вздутие живота, газы и боли в желудке.
Вызовет изжогу
Вам следует уменьшить употребление чеснока, если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
ГЭРБ – это состояние, которое возникает, когда желудочная кислота возвращается вверх в пищевод, вызывая такие симптомы, как изжогу и тошноту.
Чеснок может снизить тонус нижнего сфинктера пищевода, который с помощью мышц в нижней части пищевода закрывается и предотвращает проникновение кислоты. Поэтому может произойти кислотный рефлюкс.
Повышенный риск кровотечения
Это один из самых серьезных побочных эффектов. Если вы съедите слишком много чеснока, а вместе с этим принимаете препараты для разжижения крови, можете получить повышенный риск кровотечения. Не следует злоупотреблять чесноком, особенно перед операцией.