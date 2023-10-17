Большое количество чеснока опасно: объясняем почему

Если съедать 1-2 зубчика чеснока каждый день, то они принесут нам пользу, впрочем, большее количество способно привести к неприятному запаху во рту, изжоге, проблемам с желудком и тому подобное.

Чеснок имеет немало преимуществ для здоровья благодаря своим лечебным свойствам. Однако, несмотря на его универсальность, употреблять слишком большое количество чеснока не стоит. О вредных свойствах чеснока рассказала Ким Чин – зарегистрированный диетолог из Сан-Франциско.

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Неприятный запах изо рта

Различные соединения серы, содержащиеся в чесноке, могут вызвать неприятный запах изо рта, если съесть его слишком много.

Проблемы с пищеварением

Чеснок имеет много фруктанов, которые могут вызвать вздутие живота, газы и боли в желудке.

Вызовет изжогу

Вам следует уменьшить употребление чеснока, если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

ГЭРБ – это состояние, которое возникает, когда желудочная кислота возвращается вверх в пищевод, вызывая такие симптомы, как изжогу и тошноту.

Чеснок может снизить тонус нижнего сфинктера пищевода, который с помощью мышц в нижней части пищевода закрывается и предотвращает проникновение кислоты. Поэтому может произойти кислотный рефлюкс.

Повышенный риск кровотечения

Это один из самых серьезных побочных эффектов. Если вы съедите слишком много чеснока, а вместе с этим принимаете препараты для разжижения крови, можете получить повышенный риск кровотечения. Не следует злоупотреблять чесноком, особенно перед операцией.