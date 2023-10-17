Велика кількість часнику небезпечна: пояснюємо чому

Якщо з’їдати 1-2 зубчики часнику кожного дня, то вони принесуть нам користь, втім більша кількість здатна призвести до неприємного запаху в роті, печії, проблем зі шлунком тощо.

Часник має чимало переваг для здоров’я завдяки своїм лікувальним властивостям. Однак незважаючи на його універсальність, вживати занадто велику кількість часнику не варто. Про шкідливі властивості часника розповіла Кім Чін – зареєстрований дієтолог з Сан-Франциско.

Зверніть увагу Деяким людям не можна їсти буряк: названо 5 категорій

Неприємний запах з рота

Різноманітні сполуки сірки, що містяться в часнику можуть викликати неприємний запах з рота, якщо з’їсти його занадто багато.

Проблеми з травленням

Часник має багато фруктанів, які можуть викликати здуття живота, гази та біль у шлунку.

Викличе печію

Вам варто зменшити вживання часнику, якщо маєте гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ).

ГЕРХ — це стан, який виникає, коли шлункова кислота повертається вгору в стравохід, викликаючи такі симптоми, як печію та нудоту.

Часник може знизити тонус нижнього сфінктера стравоходу, який за допомогою м’язів у нижній частині стравоходу закривається та запобігає проникненню кислоти. Через це може статися кислотний рефлюкс.

Підвищений ризик кровотечі

Це один із найсерйозніших побічних ефектів. Якщо ви з'їсте занадто багато часнику, а разом із цим приймаєте препарати для розрідження крові, то можете отримати підвищений ризик кровотечі. Не варто зловживати часником, особливо перед операцією.