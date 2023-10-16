Добавление свеклы в ежедневный рацион может дать вам немало преимуществ для здоровья, а также может и навредить некоторым людям, если употреблять его слишком много. О том, кому следует ограничить употребление этого овоща, рассказала диетология Энн Данахи.
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Камни в почках
У свеклы достаточно высокое содержание щавелевой кислоты, поэтому людям, которые придерживаются диеты с низким уровнем оксалатов, лучше избегать употребления большого количества свеклы.
Следует соблюдать осторожность с употреблением овоща из-за того, что кислота в нем может привести к образованию камней в почках.
Может вызвать анафилаксию
у некоторых людей может быть аллергия на свеклу, и анафилаксия – это самое плохое проявление аллергических реакций. Так что если после употребления свеклы вы чувствуете крапивницу. зуд, астму и отеки, это может означать, что вы аллергические к свекле.
Может вызвать расстройство желудка
Свекла содержит немало нитратов, а они могут привести к спазмам в животе. Кроме того, свекла в большом количестве у чувствительных людей может даже вызвать рвоту.
Повышение же уровня нитратов может привести к снижению кровотока и повышению частоты сердечных сокращений.
Может вызвать проблемы во время беременности
Нитраты в свекле могут быть опасны и для беременных женщин, ведь они более чувствительны к воздействию этих веществ. Это может происходить потому, что в организме женщины естественным образом повышается уровень метгемоглобина в крови.
Избыток пищевых нитратов в организме может привести к таким симптомам, как нехватка энергии, головная боль, головокружение и сине-серая окраска кожи вокруг глаз и губ.
Свекла может быть вредна для беременных женщин / Фото Pexels
Может навредить печени
Исследования предполагают, что у людей, страдающих заболеваниями, связанными с накоплением металлов, свекла может вызвать некоторые расстройства печени. Чрезмерное потребление овоща может повлечь за собой накопление ионов в этом органе.