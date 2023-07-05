Обычно шпинат подают сырым или приготовленным на пару и употребляют во время диет, ведь он низкокалорийный, но достаточно питательный. Но есть его нужно ответственно: слишком большое количество зелени может вызвать проблемы со здоровьем.

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Кому не стоит есть шпинат

Шпинат кажется довольно невинным и очень полезным растением, однако у небольшого количества людей он может вызвать серьезные аллергические реакции из-за салицилатов, которые есть в нем. Если после приема этого продукта вы чувствуете зуд, тошноту, отеки рук и ног или раздражение желудка, попробуйте ограничить его в своем рационе.

Также обратите внимание на то, с чем вы едите шпинат. Если использовать его вместе с другим источником клетчатки, он может вызвать диарею. Чтобы избежать этого, вводите зелень в свой рацион постепенно.

Внимательными следует быть и людям, принимающим медикаменты, ведь из-за высокого содержания витамина К может произойти взаимодействие с некоторым лекарством. Например, употребление лекарства против сахарного диабета и шпината может привести к слишком низкому уровню сахара.

Избегать шпината следует и тем, кто болеет подагрой. Из-за некоторых веществ, содержащих растение, в организме может образоваться избыток мочевой кислоты, и впоследствии ее кристаллические отложения окажутся в суставах.



Шпинат может вызвать серьезную аллергию / Фото Pexels​

Шпинат имеет один из самых высоких уровней щавелевой кислоты среди овощей, а она может вызвать избыток оксалата кальция. Это вещество приводит к возникновению камней в почках. Ученые уже проводят исследования и пытаются вырастить шпинат, в котором будет меньше оксалата, чтобы минимизировать негативное влияние соединения.

Щавелевая кислота, которой шпинат чрезвычайно богат, имеет еще один побочный эффект – она препятствует всасыванию кальция, который необходим для построения костей и зубов.

Есть еще одна категория людей, которым нельзя есть шпинат – младенцы. Для них эта зелень может стать действительно опасной из-за нитратов, которые есть в растении. Особо осторожно следует сочетать употребление шпината детьми с кормлением детским питанием, ведь и оно содержит немалое количество вредных нитратов.