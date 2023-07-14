Сливы – это настолько привычные фрукты, что многие даже не задумываются над тем, на какие чудеса способен этот продукт. Он не только наполнен витаминами, но и низкокалорийный и может защитить от многих потенциально смертельных болезней.

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Какие полезные свойства имеет слива

Эти темно-фиолетовые плоды широко известны высоким содержанием антиоксидантов. Это означает, что определенные соединения в этих фруктах мешают реакции кислорода с элементами, которые могут навредить коже и тканям тела. Больше всего в сливах антоцианов, и этого антиоксиданта у плода больше, чем в персиках или нектаринах.

Антиоксиданты также помогут снизить уровень тревожности и стресса.

Советуют употреблять больше этих фруктов и тем людям, которые страдают от диабета, ожирения или даже рака, ведь сливы обладают мощными антивоспалительными свойствами. Содержащиеся в них фитохимические вещества помогут предотвратить также заболевания сердца.



Сливы полезны для людей с тревожностью / Фото Pexels​

Полифенолы и хлорогеновая кислота, которые также есть и в кофе, способны регулировать уровень сахара в крови. Эти соединения также помогают нормализовать аппетит и не переедать. Поэтому следует добавить больше слив в свой рацион и тем людям, которые пытаются похудеть. Кроме того, богаты эти фрукты и клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровья.

Содержится в плодах также немало кальция, калия и витамина С, которые обеспечивают быстрое свертывание крови. Последние исследования также доказали, что высокое содержание полифенолов во фруктах способствует улучшению когнитивных функций и уменьшает риски развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Впрочем, принесут такую пользу сливы далеко не всем. Некоторые люди могут иметь аллергию на эти фрукты. Если после их употребления вы чувствуете слабость, тошноту, а на коже появляются сыпи, попробуйте избегать этого продукта в своем рационе. Ежедневная рекомендованная норма слив в день – 80 граммов, то есть примерно два плода.