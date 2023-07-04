Одним из самых проблемных сезонов для нашей кожи является лето. Жаркая и влажная погода довольно сильно на нее влияет. Летом мы более активны, поэтому потеем и производим кожное сало.

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Часто виновником раздражения кожи является солнце. Именно солнечные ожоги летом являются наиболее распространенным способом раздражения кожи.

Используйте солнцезащитный крем

Способ номер один предотвратить раздражение – использовать солнцезащитный крем.

Самое главное – наносить солнцезащитный крем ежедневно, а также повторно наносить его каждые два часа, чтобы кожа оставалась сияющей и здоровой.

– рассказала косметолог Шани Дарден.

Очищайте кожу

Летом очень важно очищать кожу через пот и забивающий поры солнцезащитный крем.



Очищайте летом раздраженную кожу / Фото с InStyle

Используйте очищающее средство

Используйте средство для пенящегося лица. Он лучше удаляет пот, грязь и жир. Однако, если ваша кожа воспалена или раздражена, лучше использовать увлажняющее средство для умывания или мицеллярную воду, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение кожи.

Увлажняйте

Летом очень важно увлажнять кожу, даже если она не раздражена. Следует держать в холодильнике тюбик успокаивающего и увлажняющего средства. Наносите его сразу, когда кожа будет раздражена. Средство алоэ и гиалуроновой кислоты может успокоить кожу и увлажнить ее.

Не забывайте о теле

Не стоит сосредотачивать свое внимание летом только на теле. Остальная кожа также требует внимания. Нанесите после душа глубоко увлажняющие лосьон или масло.