Высокое давление появляется из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни, отсутствия физической активности, ожирения, сопутствующих заболеваний, стрессов и вредных привычек.

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Врачи часто назначают медикаменты, которые нужно регулярно употреблять, впрочем, существует немало трав, которые также снижают артериальное давление и не наносят вред здоровью.

Чеснок

Чеснок является одним из самых популярных трав, которые могут снизить кровяное давление. Чеснок содержит соединение под названием алицин, которое помогает расширить кровеносные сосуды и улучшить кровоток, что приводит к снижению уровня артериального давления.



Эти продукты уменьшают кровяное давление / Фото с Healthier Steps

Корица

Корицу уже давно используют для понижения артериального давления. Она содержит соединения, которые могут улучшить кровоток и расслабить кровеносные сосуды, снижая тем самым кровяное давление.



Эти продукты уменьшают кровяное давление / Фото с Healthier Steps

Тимьян

Тимьян содержит антиоксиданты, такие как розмариновая кислота и флавоноиды, которые играют жизненно важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Исследования показывают, что тимьян может действовать как сосудорасширяющее средство, способствуя расширению кровеносных сосудов, что приводит к улучшению кровотока и снижению сопротивления стенок артерий. Этот эффект может помочь в понижении высокого кровяного давления.

Поскольку задержка натрия часто приводит к накоплению жидкости и повышению кровяного давления, мочегонный эффект тимьяна может помочь регулировать кровяное давление, способствуя выведению натрия.



Эти продукты уменьшают кровяное давление / Фото с Healthier Steps

Кардомон

Исследования доказывают, что активные соединения, обнаруженные в кардамоне, включая антиоксиданты и фитохимические вещества, обладают свойствами, которые могут помочь справиться с высоким кровяным давлением. Эти компоненты работают, улучшая здоровье сердца и уменьшая воспаление во всем теле.

Кардамон богат антиоксидантами, такими как катехины, которые борются с окислительным стрессом и предотвращают повреждения, вызванные свободными радикалами. Нейтрализуя вредные молекулы эти антиоксиданты поддерживают правильную функцию кровеносных сосудов и снижают риск гипертонии.

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Петрушка

Петрушка является хорошим источником витамина С и каротиноидов, способствующих здоровью сердечно-сосудистой системы и регулирующих уровень артериального давления.



Эти продукты уменьшают кровяное давление / Фото с Healthier Steps

Имбирь

Имбирь содержит соединения, помогающие расслабить кровеносные сосуды и снизить сопротивление кровотоку. Это приводит к понижению уровня артериального давления.



Эти продукты уменьшают кровяное давление / Фото с Healthier Steps