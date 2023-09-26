В теплое время года нам хочется проводить время во двориках и садах, однако часто насекомые отнимают возможность полностью отдохнуть и расслабиться. Осень радует нас хорошей погодой, так что мухи и комары все еще надоедают нам своим присутствием.

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Чтобы отпугнуть вредителей на террасе дома или даже в квартире, стоит посадить несколько растений, которые отпугивают этих надоедливых мух и комаров.

Когда вы проводите долгие летние вечера во внутреннем дворике или заднем дворе, защита от насекомых и является главным приоритетом. К счастью, на рынке есть множество отличных вариантов отпугивателей от комаров.

Петунии

Это многолетнее растение может отпугивать тлю, томатных червей, спаржевых жуков, цикадок и кабачковых насекомых.

"Петунии очень легко выращивать, их можно сажать в землю или держать в горшках. Они любят солнце, и я рекомендую покупать саженцы и помещать их в легкую, хорошо дренированную почву на солнце после последних весенних заморозков", – отметила эксперт по образу жизни Пейтон Лембтон.

Лаванда

В лаванды есть четко выраженный ароматный запах, отпугивающий комаров. Это растение любит жару и сухость, поэтому идеально подходит для посадки в теплое время года.



Лаванда отпугивает насекомых / Фото GradinaMax

Розмарин

Вы, вероятно, лучше знаете розмарин как траву, которая придает вкус вашим блюдам, но также помогает защититься от насекомых.

Эксперт по садоводству Кармен Джонстон говорит, что розмарин можно сажать в горшки. Там растение будет отпугивать насекомых у вас на кухне.

Базилик

Базилик – основной ингредиент приготовления песто и других блюд средиземноморской кухни. А еще однолетнее растение отпугивает комнатных мух и комаров.

Убедитесь, что растение получает от шести до восьми часов полного солнца в день. Почва должна быть влажной и хорошо дренированной.

Кармен Джонстон добавила, что это универсальное растение может лечить укусы комаров. Она рекомендует прокатить несколько листьев между ладонями, чтобы высвободить из них натуральное масло, а затем приложить их к укусу, чтобы облегчить отек.



Базилик отпугивает насекомых / Фото Pexels

Мята

Листья мяты являются освежающим дополнением к блюдам и коктейлям, впрочем, вы, вероятно, даже не знали о том, что она прекрасно отпугивает комаров.

Мяту можно выращивать в помещении хоть целую зиму. Это неприхотливое в уходе растение. Срывайте с нее иногда листья, чтобы она была ароматной.

Венерина мухоловка

Венерина мухоловка ловит насекомых и пауков в свои листья, которые выглядят как открытый рот с острыми зубами. После того, как насекомое попадает внутрь, листья закрываются, а затем растение его съедает.

Ролина эта достаточно прихотлива, ведь требует солнечного света. Следите за тем, чтобы ее корни в горшке были всегда в воде. Кроме того, вода должна быть или дистиллированной или дождевой, вода из крана для этого растения не подойдет.

Зимой это растение следует кормить сушеными насекомыми или кормом для рыб с высоким содержанием белка.