Начало нашего дня, а значит завтрак, может кардинально повлиять на то, как он пройдет. Поэтому завтрак называют важнейшим приемом пищи. Поэтому важно завтракать правильными продуктами, которые не повредят организму.

Завтракать очень важно. Завтрак насыщает организм питательными веществами и дает энергию в начале дня.

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Согласно исследованию 2021 года, в котором приняли участие более 30 000 человек, люди, пропускавшие завтрак, с большей вероятностью получали меньше основных питательных веществ, включая клетчатку, витамины C, D и A, витамины группы B, кальций, железо и фосфор в своем общем рационе.

Другое исследование 2021 года показало, что регулярно завтракавшие люди имели более низкий риск сердечных заболеваний и нарушений обмена веществ, таких как диабет 2 типа. Еще одно исследование показало, что пропуск завтрака был связан с нарушением циркадных ритмов, а также с более высоким уровнем сахара в крови.

Летний отдых – это возможность перезапустить свой организм и оздоровиться. И чтобы никакие воспалительные процессы не нарушили планы, следует иметь под рукой таблеткиПрепарат может помочь справиться с воспалительными процессами в организме и повлиять на причину боли, а не только замаскировать его.

Если вы обычно не завтракаете и вам не нравится то, как вы чувствуете себя утром или в начале дня, попробуйте ввести привычку позавтракать, чтобы поэкспериментировать и посмотреть, поможет ли это повысить вашу энергию, концентрацию и настроение.

Самый здоровый завтрак состоит из сложных углеводов, белков и полезных жиров, которые обеспечивают чувство сытости, дают энергию в начале дня и поддерживают вес,

– рассказал сертифицированный диетолог Асмита Батаху.

Полезные завтраки

Йогурт

Натуральный йогурт – это очень питательный продукт, сочетающий в себе все три макроэлемента – белки, углеводы и жиры. Он содержит пробиотики, что делает его полезным для кишечника.

Яйца

Несмотря на то, что в яичных желтках содержится небольшое количество диетического холестерина, употребляйте яйца несколько раз в неделю, они достаточно питательны.



Яичница – полезный завтрак для организма / Фото из Pexels

Овсянка

Она богата полезными для сердца волокнами, которые подарят вам сытость на все утро. Для лучшего вкуса добавляйте мед, орешки кешью, чернику и корицу.

Цельнозерновой тост

Цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, витамины и минералы, которых нет в белом хлебе. Смажьте тосты арахисовым маслом с бананами, пюре из авокадо и лососем или сливочным маслом с яйцом пашот.